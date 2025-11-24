Warnung vor Glätte und Frost: Schnee bringt Bibber-Kälte nach Berlin und Brandenburg

Berlin - Der erste Schnee ist da! Am frühen Montagmorgen blicken die Berliner auf eine weiße Hauptstadt. Auch in Brandenburg rieselt es leise vom Himmel. Gerade in der Nähe der Oder ist in den Morgenstunden mit bis zu drei Zentimetern Neuschnee zu rechnen, berichtet der Deutsche Wetterdienst .

Weiß ist die Hauptstadt am frühen Montagmorgen. © Fabian Sommer/dpa

Was der Schnee und der Temperatursturz zwischen -2 und -5 Grad aber auch mit sich bringt: Eis und Glätte.

Die Verkehrsinformationszentrale warnt: "Bitte darauf achten: Glättegefahr, besonders auf den Straßen im Nebennetz und auf Geh- und Radwegen! Bitte mehr Zeit einplanen!", heißt es bei Bluesky.

Im Laufe des Vormittags bessert sich die Situation. Der Schnee zieht Richtung Polen ab und wird von Tauwetter abgelöst. Lokal kann es bei Temperaturen zwischen einem und vier Grad auch zu Regen kommen.

In der Nacht zum Dienstag kommt dann stellenweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern hinzu. Bei Tiefstwerten um den Gefrierpunkt kehrt dann auch die Glätte zurück.