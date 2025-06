27.06.2025 06:41 Nach dem Gewitter kommt die Hitzewelle: Badehosen raus!

Das Unwetter, was am Donnerstag über Sachsen-Anhalt wütete, hat sich in die Wochenendpause verabschiedet und macht Bahne frei für echtes Hochsommer-Feeling.

Von Lena Schubert

Titelfoto: Bildmontage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/wetteronline.de