Schmuddel-Wetter in Hessen: Ist eine Änderung in Sicht?

Frankfurt am Main - Der 1. Advent steht vor der Tür. Das Wetter in Frankfurt und ganz Hessen lädt allerdings laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nicht unbedingt zum Besuch eines Weihnachtsmarktes ein: Es bleibt trüb und feucht.

In den kommenden Tagen sollte man in Frankfurt und ganz Hessen immer einen Regenschirm dabeihaben. © Bild-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de

Der Mittwoch präsentiert sich stark bewölkt und grau. Bei 2 bis 5 Grad - in den höheren Berglagen um 0 Grad - gibt es nur vereinzelt etwas Regen oder Schneeregen, sonst bleibt es niederschlagsfrei.

In der Nacht zum Donnerstag kann sich örtlich Nebel bilden. Es kühlt auf 0 bis -3 Grad ab. Glätte durch überfrierende Nässe kann vor allem in den Hochlagen laut DWD nicht ausgeschlossen werden.

Überwiegend stark bewölkt beginnt der Donnerstag, ehe im Laufe des Tages auch Auflockerungen möglich sind. Gegen Abend zieht dann aber von Nordwesten her wieder Regen auf. Die Höchstwerte erreichen dabei 2 bis 6 Grad und es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.

In der folgenden Nacht ist gebietsweise mit weiterem Regen zu rechnen, wobei im osthessischen Bergland kurzzeitig auch gefrierender Regen mit Straßenglätte möglich ist. Die Tiefstwerte liegen bei 3 bis -2 Grad.

Auch am Freitag bleibt es bei 3 bis 6 Grad nasskalt und bei mäßigem Wind aus Süden ist örtlich mit weiterem Regen zu rechnen.