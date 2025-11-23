Nach frostigem Wochenende: Jetzt drohen Schnee und extreme Glätte

Deutschland - Haben wir nach einem winterlichen Wochenende das Schlimmste überstanden? Mitnichten, denn die neue Woche startet frostig kalt und birgt extreme Glättegefahr.

Ein Eiszapfen wird am späten Nachmittag von der untergehenden Sonne in Bartholomä (Baden-Württemberg) angestrahlt. © Marius Bulling/onw-images/dpa

Der Sonntag endet mit frostigen Temperaturen bis weit unter null Grad und Niederschlag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung vor Glatteis auf den Straßen herausgegeben.

In der Nacht von Sonntag auf Montag fällt in der Westhälfte meist Regen, weiter östlich Schneeregen oder Schnee. Die Temperaturen sinken im Westen auf 4 bis -2 Grad, im Osten auf bis zu -7 Grad.

Der Montag zeigt sich laut DWD-Vorhersage überwiegend wolkenverhangen. Immer wieder fällt Niederschlag - im Süden mitunter länger anhaltend. Besonders heikel bleibt die Wetterlage dort, wo gefrierender Regen auf bereits kalte Böden trifft.

Mit Tageshöchstwerten bei 0 bis 9 Grad wird es etwas wärmer, jedoch bleiben die Straßen weiterhin glatt.

Im Nordosten wird es laut DWD nasskalt um die 2 Grad, im Südwesten muss man sich auf lebhaften Wind mit frischen bis starken Böen einstellen.