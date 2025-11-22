Perfektes Weihnachtsmarkt-Wetter: So schön startet das Wochenende in NRW

Köln - Wer am Wochenende über die Weihnachtsmärkte in NRW schlendern will, kann sich freuen: Es wird zwar kalt, aber die Sonne spielt mit.

Die Wetteraussichten in NRW für einen Weihnachtsmarkt-Besuch am Samstag sind sonnig und trocken. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Am Samstag zeigen sich die Sonnenstrahlen von morgens an öfter mal, und es bleibt trocken. Handschuhe und Schal sollten dennoch mit dabei sein, denn die Temperaturen liegen zwischen gerade mal 2 und 5 Grad.

Auch in der Nacht zum Sonntag fehlt von Regen jede Spur. Wer allerdings schon früh unterwegs ist, muss aufpassen: Stellenweise gibt es Nebel und vereinzelt auch Glätte. Die Temperaturen sinken auf -1 bis -5 Grad.

Ab Sonntagvormittag ändert sich das Bild: Von Westen ziehen Wolken auf, und es kommt zu echtem Winterwetter.

In tiefen Lagen fällt zuerst Schnee, später gibt es dann Regen oder Schneeregen. Auch hier gilt Vorsicht vor Glatteis.



Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 4 Grad, im höheren Bergland -4 bis 0 Grad. Dazu frischer Wind, in Teilen sogar starke bis stürmische Böen.