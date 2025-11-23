Nach Frost und Schnee wird's milder in Hessen, aber Vorsicht vor Straßenglätte!

Frankfurt am Main/Hessen - Nach einer sehr kalten Nacht ist am Sonntag in Frankfurt am Main und ganz Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) verbreitet mit Schneefall zu rechnen. Dann wird es merklich milder. Nachts bleibt es allerdings frostig, und es besteht Glättegefahr.

Vor allem am Sonntag wird es in Hessen schneien - allerdings wohl nur nördlich des Mains. © Bildmontage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de

Der Sonntag zeigt sich zunächst heiter, allerdings verdichten sich im Tagesverlauf die Wolken von Westen her. Bei Höchstwerten von -3 bis +2 Grad fällt dann auch verbreitet Schnee. Zudem weht ein zunehmend mäßiger Wind aus Westen, der teilweise böig auffrischen kann.

Auch in der Nacht zum Montag hält der Niederschlag an, geht aber teils von Schnee in gefrierenden Regen mit Glatteisgefahr über. Nach Mitternacht ziehen die Niederschläge in östlicher Richtung ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und -5 Grad.

Der Montag beginnt stark bewölkt und bedeckt. Im Laufe des Tages ist mit schauerartigem Regen zu rechnen, in den Hochlagen mit Schneeregen oder Schnee. Die Thermometer zeigen 1 bis 6 Grad an bei einem mäßigen, örtlich böig auffrischenden Wind aus Süd bis Südwest.

In der folgenden Nacht halten die Regenschauer an, die im Bergland mit Schnee und Glätte verbunden sind. Die Tiefstwerte liegen dabei zwischen 3 und 1 Grad, in den höheren Lagen bei bis zu -1 Grad.