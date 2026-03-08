Sonne über NRW: Doch der Blick in die nächsten Tage überrascht
Köln - Köln und NRW starten erneut mit viel Sonne und milden Temperaturen in die neue Woche. Allerdings solltet Ihr auch den Regenschirm griffbereit haben.
Der Sonntag zeigt sich nach einem teilweise nebligen Start, im Laufe des Tages überwiegend sonnig. Regen ist keiner in Sicht.
Stattdessen klettern die Temperaturen auf angenehme 17 bis 20 Grad. Im Bergland bleibt es mit etwa 15 Grad etwas frischer, dazu weht nur ein leichter Wind.
In der Nacht kühlt es dann deutlich ab. Die Temperaturen fallen auf 8 bis 4 Grad, in manchen Teilen kann es sogar leichten Frost bis etwa minus 1 Grad geben.
Am Montag startet der Tag noch recht ruhig mit ein paar Wolken und zeitweise Sonne. Am Nachmittag könnten im Südwesten von NRW aber erste einzelne Regenschauer durchziehen.
Die Temperaturen bleiben trotzdem mild und erreichen 15 bis 19 Grad.
Zur Wochenmitte ziehen wieder mehr Wolken auf
Der Dienstag beginnt wieder freundlich mit viel Sonne. Im Laufe des Tages werden die Wolken allerdings mehr, und hier und da kann es Schauer geben. Vereinzelt könnte sogar ein kurzes Gewitter dabei sein. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad.
Zur Wochenmitte wird das Wetter etwas wechselhafter. Der Mittwoch startet meist noch wolkig, später kann von Westen her immer wieder Regen aufziehen.
Die Temperaturen bleiben aber weiterhin angenehm mild bei 14 bis 17 Grad, im Bergland etwa 12 Grad.
Titelfoto: Thomas Frey/dpa