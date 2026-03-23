Nach sonnigem Start: Neue Woche bringt Regen und Kälte nach Sachsen

Leipzig - Nach einigen sonnigen Tagen bringt die neue Woche auch den ein oder anderen Regenschauer nach Sachsen .

Das gute Wetter zum Wochenanfang sollte ausgenutzt werden - es bleibt nämlich leider nicht so schön. © Henning Kaiser/dpa

Der Montag schließt mit heiterem und trockenem Frühlingswetter nahtlos an das Wochenende an und liefert den Menschen im Freistaat Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad.

Ebenso heiter geht es dann am Dienstag weiter, wobei im Tagesverlauf laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) immer mehr Wolken aufziehen sollen. Die Temperaturen steigen unterdessen leicht auf bis zu 18 Grad.

Doch das soll es nun erstmal mit freundlichem Wetter gewesen sein: Der Mittwoch behält nicht nur die dichten Wolken bei, sondern bringt auch Regenschauer und sogar vereinzelte Graupelgewitter nach Sachsen. Dazu soll ein strenger Wind wehen.

Die Werte auf dem Thermometer pendeln sich inmitten dieses Wetterumschwungs bei 11 bis 15 Grad ein.