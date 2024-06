Nach Unwettern in Thüringen: Kommt jetzt der Sommer mit viel Sonne?

Erfurt - Der meteorologische Sommeranfang am Samstag (1. Juni) war in Thüringen von Unwettern geprägt . Kommt jetzt der Sommer mit viel Sonne?

In Thüringen waren am Samstag Schauer und Gewitter unterwegs. Mitunter tobten sich Unwetter aus. © TAG24/Carsten Jentzsch

Kurz und schmerzlos - die Antwort lautet: Nein! Wie TAG24 am Sonntagmittag im Gespräch mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erfuhr, zeigt der grundlegende Trend - Stand Sonntagmittag - in den kommenden Tagen nicht zwingend in Richtung Sommer.

Immerhin: Am Montag und Dienstag soll es trocken bleiben. Zudem kommt die Sonne immer mal zum Vorschein. Die Höchsttemperaturen für den Wochenstart am Montag wurden am Sonntag seitens des DWD mit 16 bis 20, im Bergland mit 13 bis 16 Grad angegeben.

Zum Bergfest am Mittwoch überquere eine Kaltfront den Freistaat, so der Experte. Mit im Gepäck sind auch wieder Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei 18 bis 21, im Bergland 14 bis 18 Grad. Hinzu komme ein unangenehmer Wind, hieß es im Gespräch mit TAG24.

Mit Sommer-Feeling dürfte das also relativ wenig bis gar nichts zu tun haben. Auch in der zweiten Wochenhälfte setze sich - Stand Sonntagmittag - kein Hochdruckgebiet durch.

Die Sonne kommt zwar hier und da mal zum Vorschein, aber als mehr als eine Art "Verlegenheitsaktion" nach dem Motto "Hey, ich bin auch noch da" sei das nicht zu verstehen, so der Experte.