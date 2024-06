Unwetter-Alarm: Ort in Südthüringen stark getroffen - Helfer reisen mit schwerer Technik an!

Zillbach/Gera-Liebstedt/Hilbersdorf - Unwetter mit Gewitter und Starkregen haben sich am gestrigen Samstag in Thüringen ausgetobt. Straßen und Ortschaften wurden überflutet, Keller liefen voll. Im südlichen Thüringen hatte es insbesondere den Ort Zillbach erwischt.

Doch auch um Zillbach herum hatte das Unwetter seine Spuren hinterlassen. In der Ortslage Schwarzbach habe es einen halben Meter Wasserstand gegeben, berichtet der stellvertretende Ortsbrandmeister der Feuerwehr Schwallungen. Keller wurden leergepumpt.

In diversen Netzwerken kursierten schnell Videos von dem reißenden Fluss, der Folge eines Gewitters mit Starkregen war.

Dabei hatte es sogar Steine aus der Straße herausgerissen, Strom- und Wasserleitungen wurden freigelegt, wie TAG24 am Sonntag im Gespräch mit Sascha Eichhorn erfuhr. Der stellvertretende Ortsbrandmeister der Feuerwehr Schwallungen war am gestrigen Samstag Einsatzleiter.

So seien extra aus der Hohen Rhön mehrere Helfer mit entsprechender Technik angerückt. Im Einsatz waren unter anderem Radlader und Lkw.

Am gestrigen Samstag seien die Feuerwehr Wasungen sowie alle Wehren der Gemeinde Schwallungen im Einsatz gewesen, hieß es. Den Angaben zufolge waren es 50 Einsatzkräfte. Hinzu kamen freiwillige Helfer und Anwohner. Der Einsatzleiter glaubt, dass die Bewegtbilder, die sich rasch verbreiteten, mit dazu beigetragen haben, dass schnell freiwillige Helfer vor Ort waren.

Nach Angaben von Eichhorn von Sonntagmorgen ist die Straße aktuell an der entsprechenden Stelle eingeengt. Es gilt Tempo 30.

Auch in Hilbersdorf (Landkreis Greiz) machten sich die Folgen des Wetters bemerkbar. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Auch in anderen Teilen des Großraums Schmalkalden kam es aufgrund des Unwettergeschehens zu Feuerwehreinsätzen, wie der Facebook-Seite "Landkreis Schmalkalden-Meiningen" zu entnehmen war.

Doch auch in Ostthüringen waren die Kameraden der Feuerwehr alarmiert worden. Zu zwei großen Einsatzstellen war es nach Angaben der Zentralen Leitstelle Gera in ihrem Zuständigkeitsbereich (kreisfreie Stadt Gera, Altenburger Land, Landkreis Greiz, Saale-Orla-Kreis) in Gera-Liebschwitz und Hilbersdorf wegen Hochwasser gekommen.

Die Zentrale Leitstelle verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden (Samstag, 9.30 Uhr bis Sonntag, 9.30) insgesamt 285 Notrufe (Feuerwehr und Rettungsdienst). In der "Akutzeit" von 20 bis 2 Uhr nachts seien es 60 Notrufe gewesen, hieß es.

Doch was positiv festzuhalten bleibt: In Zusammenhang mit dem Wetter wurden keine Personen verletzt oder getötet. Das ging am Sonntagmorgen aus einem Gespräch zwischen TAG24 und der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei hervor.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am gestrigen Samstag unter anderem auf "kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial" in Thüringen hingewiesen.