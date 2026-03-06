Erst Minusgrade, dann Frühlingsgefühle: Sonnige Aussichten für Berlin und Brandenburg

Berlin - Hurra, der Frühling ist immer noch da! Auch am Wochenende dürfen sich Berliner und Brandenburger über mildes und überwiegend trockenes Wetter freuen.

Dieser Berliner kann weiter die Sonne an der Spree genießen. © Elisa Schu/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu 18 Grad. Doch Vorsicht: In den Nächten wird es stellenweise noch einmal frostig.

Der Freitag startete zunächst bitterkalt. Am Morgen waren örtlich bis zu minus fünf Grad möglich. Doch mit viel Sonnenschein klettern die Werte bis zum Nachmittag auf angenehme 14 bis 17 Grad – und es bleibt den ganzen Tag trocken.

Am Wochenende dann ein ähnliches Bild: Das Wetter zeigt sich weiter von seiner freundlichen Seite. Zwar ziehen immer wieder Wolkenfelder über den Himmel und dämpfen zeitweise den Sonnenschein, Regen ist laut DWD jedoch nicht in Sicht.

Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad in der Uckermark, rund 17 Grad in der Hauptstadt und bis zu 18 Grad in der Niederlausitz. Im Laufe des Nachmittags lockert es zudem wieder auf.