Nass und windig: So scheußlich wird das Wetter in Bayern

München - Ein Tief über den Britischen Inseln bringt wechselhaftes Wetter bis an die Alpen.

Bei regnerischem Wetter muss man sich in Bayern nun wohl endgültig aus dem Biergarten verabschieden. © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, wetteronline.de

Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, wird es in Bayern jetzt nasskalt mit nur wenigen Sonnenstunden.

Am Montag hält sich die Sonne im Südosten noch länger, in Unterfranken breitet sich ab dem Mittag Regen aus. Bis zum Abend fallen auch in Ober- und Mittelfranken sowie in Schwaben die ersten Tropfen.

Während das Thermometer zwischen Rhön und Frankenwald teils nur 10 Grad anzeigt, sorgt der Föhn an den Alpen für bis zu 18 Grad.

In der Nacht zu Dienstag frischt der Wind auf, in den Bergen sind Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde möglich.