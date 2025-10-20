Nass und windig: So scheußlich wird das Wetter in Bayern
München - Ein Tief über den Britischen Inseln bringt wechselhaftes Wetter bis an die Alpen.
Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, wird es in Bayern jetzt nasskalt mit nur wenigen Sonnenstunden.
Am Montag hält sich die Sonne im Südosten noch länger, in Unterfranken breitet sich ab dem Mittag Regen aus. Bis zum Abend fallen auch in Ober- und Mittelfranken sowie in Schwaben die ersten Tropfen.
Während das Thermometer zwischen Rhön und Frankenwald teils nur 10 Grad anzeigt, sorgt der Föhn an den Alpen für bis zu 18 Grad.
In der Nacht zu Dienstag frischt der Wind auf, in den Bergen sind Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde möglich.
Am Dienstag bleibt es dann bewölkt und unbeständig bei Regen bei 13 bis 18 Grad. In der Nacht kühlt es deutlich ab. Mittwoch und Donnerstag zeigen sich dann unverändert: Bei vielen Wolken und Schauern scheint kaum die Sonne.
