Nasser Winter beendet (vorerst) Dürre in Deutschland: Wer profitiert, wer leidet?

Leipzig - Der vergangene Winter ist nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes einer der nassesten seit 1881 gewesen. Für die Böden, die nach mehreren Dürrejahren in Teilen des Landes bis in tiefe Schichten ausgedörrt waren, bedeutet das eine Erholung. Ist damit Trockenheit für dieses Jahr kein Thema mehr? Welche Auswirkungen haben die nassen Böden noch? Und was ist künftig in Deutschland zu erwarten?

Es sei so viel Wasser im Boden, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass sich dieses Jahr eine kritische Situation entwickeln werde.

Der Leiter des Dürremonitors beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig , Andreas Marx (47), erwartet für die Wald-, Forst und Wasserwirtschaft ein eher entspanntes Jahr 2024.

Seit 2018 hatte die Natur in Deutschland mit Dürre zu kämpfen, vor allem im Norden und Osten des Landes. Diese Extremsituation ist durch den nassen Herbst und Winter weitgehend beendet worden . Ausnahmen sind einige Regionen im äußersten Osten.

Mittlerweile sind die Böden in vielen Regionen fast schon zu feucht. Vor allem Bauern haben zu kämpfen. © Jan Woitas/dpa

Der viele Regen im Winter ist für die Bauern zum Problem geworden. "Bis auf den Süden haben die Landwirte in allen Bundesländern große Herausforderungen mit zu nassen Böden", erklärte der Pflanzenbau-Experte des Deutschen Bauernverbandes, Johann Meierhöfer.

Die Böden seien "wassergesättigt" aus dem Winter gekommen, könnten also neue Regenfälle kaum aufnehmen. "In vielen Regionen Deutschlands sind die Feldarbeiten bislang nur schleppend in Gang gekommen."



Für die Entwicklung der Waldbrandgefahr in den nächsten Monaten lässt sich aus dem nassen Winterhalbjahr nichts ableiten.

Zwar sind die Bodenwasserspeicher gut gefüllt, aber entscheidend für die Brandgefahr sind nach Angaben des Agrarmeteorologen Böttcher die oberflächennahen Schichten und die darauf liegende sogenannte Streuschicht.

Verdorren dort in Trockenphasen Laub, Zweige und abgestorbenes Material, steige die Brandgefahr schnell wieder an. Daher sei Anfang März in einigen Regionen Deutschlands schon wieder eine mittlere Waldbrandgefahr erreicht worden, erläuterte Böttcher.