Nebel hier, Sonne da: So startet Bayern in die neue Winterwoche

Der Winter in Bayern gibt sich noch nicht geschlagen. Es bleibt kalt – doch Sonne und trockenes Wetter sorgen in der neuen Woche für Lichtblicke.

Von Paulina Sternsdorf

München - Der Winter in Bayern gibt sich noch nicht geschlagen. Es bleibt kalt – doch Sonne und trockenes Wetter sorgen für Lichtblicke.

Nebel aber auch Sonne zeigen sich in Bayern. (Archivfoto)
Nebel aber auch Sonne zeigen sich in Bayern. (Archivfoto)  © Pia Bayer/dpa

Der Start in die neue Woche zeigt sich auch in München winterlich kalt, dafür aber sonnig. Nur entlang der oberen Donau bleibt der Himmel grau: Nebel und Hochnebel trüben dort die Aussichten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Die Temperaturen steigen auf frostige -1 Grad im Fichtelgebirge und bis zu 5 Grad in Mainfranken, an den Alpen sind örtlich sogar bis zu 11 Grad drin.

Dazu weht meist schwacher Nordostwind, im Osten teils kräftiger, im Berchtesgadener Land macht sich ein Föhn bemerkbar.

Durchhalten lohnt sich: NRW-Wetter wird zum Wochenende fast frühlingshaft
Wetter Deutschland Durchhalten lohnt sich: NRW-Wetter wird zum Wochenende fast frühlingshaft

In der Nacht zum Dienstag funkeln vielerorts die Sterne. Lediglich an der oberen Donau und in Mittelschwaben hält sich dichter Nebel. Die Temperaturen fallen auf -4 bis -11 Grad.

Das Wetter am Dienstag und Mittwoch in Bayern

Sonne und Frost in Bayern. (Archivfoto)
Sonne und Frost in Bayern. (Archivfoto)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Dienstag bringt verbreitet viel Sonne und oft wolkenlosen Himmel. Nur in Mittelschwaben hält sich erneut hartnäckig trübes Grau. Während in Ostbayern gebietsweise Dauerfrost um -2 Grad herrscht, klettern die Temperaturen sonst auf 0 bis 5 Grad, in den Alpen lokal sogar bis 7 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt es nach örtlichem Nebel freundlich und sonnig, bei Höchstwerten zwischen -3 und +3 Grad, am Alpenrand bis zu 7 Grad.

Die Nächte bleiben dagegen eisig: Bei meist klarem Himmel sinken die Temperaturen verbreitet auf -6 bis -14 Grad, örtlich besteht Glättegefahr.

Titelfoto: Bildmontage: Pia Bayer/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Mehr zum Thema Wetter Deutschland: