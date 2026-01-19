Nebel hier, Sonne da: So startet Bayern in die neue Winterwoche

München - Der Winter in Bayern gibt sich noch nicht geschlagen. Es bleibt kalt – doch Sonne und trockenes Wetter sorgen für Lichtblicke.

Nebel aber auch Sonne zeigen sich in Bayern. (Archivfoto) © Pia Bayer/dpa

Der Start in die neue Woche zeigt sich auch in München winterlich kalt, dafür aber sonnig. Nur entlang der oberen Donau bleibt der Himmel grau: Nebel und Hochnebel trüben dort die Aussichten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Die Temperaturen steigen auf frostige -1 Grad im Fichtelgebirge und bis zu 5 Grad in Mainfranken, an den Alpen sind örtlich sogar bis zu 11 Grad drin.

Dazu weht meist schwacher Nordostwind, im Osten teils kräftiger, im Berchtesgadener Land macht sich ein Föhn bemerkbar.

In der Nacht zum Dienstag funkeln vielerorts die Sterne. Lediglich an der oberen Donau und in Mittelschwaben hält sich dichter Nebel. Die Temperaturen fallen auf -4 bis -11 Grad.