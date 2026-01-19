Nebel hier, Sonne da: So startet Bayern in die neue Winterwoche
München - Der Winter in Bayern gibt sich noch nicht geschlagen. Es bleibt kalt – doch Sonne und trockenes Wetter sorgen für Lichtblicke.
Der Start in die neue Woche zeigt sich auch in München winterlich kalt, dafür aber sonnig. Nur entlang der oberen Donau bleibt der Himmel grau: Nebel und Hochnebel trüben dort die Aussichten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.
Die Temperaturen steigen auf frostige -1 Grad im Fichtelgebirge und bis zu 5 Grad in Mainfranken, an den Alpen sind örtlich sogar bis zu 11 Grad drin.
Dazu weht meist schwacher Nordostwind, im Osten teils kräftiger, im Berchtesgadener Land macht sich ein Föhn bemerkbar.
In der Nacht zum Dienstag funkeln vielerorts die Sterne. Lediglich an der oberen Donau und in Mittelschwaben hält sich dichter Nebel. Die Temperaturen fallen auf -4 bis -11 Grad.
Das Wetter am Dienstag und Mittwoch in Bayern
Der Dienstag bringt verbreitet viel Sonne und oft wolkenlosen Himmel. Nur in Mittelschwaben hält sich erneut hartnäckig trübes Grau. Während in Ostbayern gebietsweise Dauerfrost um -2 Grad herrscht, klettern die Temperaturen sonst auf 0 bis 5 Grad, in den Alpen lokal sogar bis 7 Grad.
Auch am Mittwoch bleibt es nach örtlichem Nebel freundlich und sonnig, bei Höchstwerten zwischen -3 und +3 Grad, am Alpenrand bis zu 7 Grad.
Die Nächte bleiben dagegen eisig: Bei meist klarem Himmel sinken die Temperaturen verbreitet auf -6 bis -14 Grad, örtlich besteht Glättegefahr.
Titelfoto: Bildmontage: Pia Bayer/dpa, Screenshot/wetteronline.de