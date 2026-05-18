Gewitter, Starkregen, Sturmböen: Lausige Aussichten für Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Bei diesen Wetteraussichten will man lieber im Bett bleiben: Auf die Menschen in Berlin und Brandenburg kommen ungemütliche Tage zu.

Am Himmel über Berlin und Brandenburg braut sich etwas zusammen. (Archivfoto) © Lilli Förter/dpa

Die Region liegt derzeit unter einem leichten Tiefdruckeinfluss, durch den allmählich wärmere und zu Gewittern neigende Luftmassen herangeführt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte.

Für den Abend wird besonders für die Prignitz eine erhöhte Gewitterwahrscheinlichkeit vorhergesagt. Diese weitet sich dann am Dienstagnachmittag und -abend auf die gesamte Hauptstadtregion aus. Gleiches gilt für die zweite Tageshälfte am Mittwoch.

Im Bereich der Gewitterzellen kann es nach DWD-Angaben lokal eng begrenzt zu Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen. Außerdem können in diesen Bereichen auch stürmische Böen mit bis zu 75 km/h und sogar kleinkörniger Hagel auftreten.

Am Montag erreicht die Temperatur Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad Celsius. In der Prignitz ist mit einzelnen Schauern zu rechnen. Nachts ist im Westen Brandenburgs Regen möglich, während es im Osten trocken bleiben soll. Die Temperaturwerte fallen auf 9 bis 4 Grad.