Wetter in Frankfurt und Hessen: Die Temperaturen steigen - was machen die Wolken?
Frankfurt am Main - Ein Tiefdruckgebiet sorgt für wechselhaftes Wetter in Frankfurt und Hessen, doch die Temperaturen steigen langsam: Bis zu 24 Grad sind bald möglich!
Der Dienstag soll "heiter bis wolkig" werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das Bundesland vorhersagt.
Dabei seien anfangs "einzelne Schauer nicht ausgeschlossen", es gelte jedoch: "zunächst meist aber niederschlagsfrei".
Zum Dienstagabend soll dann von Western her Regen nach Hessen ziehen. Die Temperaturen erreichen 17 bis 20 Grad in der Spitze. Zudem wird ein "schwacher bis mäßiger Südwestwind" erwartet.
Auch in der Nacht zu Mittwoch bestimmen eine starke Bewölkung und "gebietsweise Regen" das Wettergeschehen. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte zwischen 11 und 7 Grad.
Am Mittwoch Regen und Gewitter in Hessen
"Am Mittwoch meist stark bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen", heißt es weiter in der Wettervorhersage. Zudem drohen an dem Tag in Hessen auch "Gewitter mit lokalem Starkregen und kleinkörnigem Hagel".
Die Höchsttemperaturen erreichen 18 bis 22 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Bei starken Schauern und Gewittern sind auch "starke bis stürmische Böen nicht ausgeschlossen".
In der Nacht zu Donnerstag wird ebenfalls "gebietsweise Regen" erwartet. Die Temperaturen fallen auf 11 bis 7 Grad.
Starke Bewölkung prägt den Meteorologen zufolge auch den Donnerstag in Darmstadt, Frankfurt und Kassel. Dabei sei insbesondere in Nordhessen noch vereinzelt etwas Regen möglich.
"Im Tagesverlauf zunehmend sonnig und niederschlagsfrei", ergänzte ein Sprecher. Der Wetterdienst erwarte 20 bis 24 Grad als Maximaltemperaturen.
"In der Nacht zum Freitag meist klar", heißt es weiter. Bei Tiefstwerten von 11 bis 6 Grad soll es niederschlagsfrei bleiben.
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