19.05.2026 05:52 Wetter in Frankfurt und Hessen: Die Temperaturen steigen - was machen die Wolken?

Die Wettervorhersage für den Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in Frankfurt und Hessen: Die Temperaturen steigen, doch wie geht es mit dem Regen weiter?

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein Tiefdruckgebiet sorgt für wechselhaftes Wetter in Frankfurt und Hessen, doch die Temperaturen steigen langsam: Bis zu 24 Grad sind bald möglich!

Wechselhaftes Wetter in Frankfurt und Hessen, doch die Temperaturen steigen: Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Donnerstag bis zu 23 Grad voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 24 Grad. © Montage: 123RF/circumnavigation, Screenshot/Wetteronline.de Der Dienstag soll "heiter bis wolkig" werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das Bundesland vorhersagt. Dabei seien anfangs "einzelne Schauer nicht ausgeschlossen", es gelte jedoch: "zunächst meist aber niederschlagsfrei". Zum Dienstagabend soll dann von Western her Regen nach Hessen ziehen. Die Temperaturen erreichen 17 bis 20 Grad in der Spitze. Zudem wird ein "schwacher bis mäßiger Südwestwind" erwartet. Wetter Deutschland Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich: Das Hessen-Wetter zum Wochenbeginn Auch in der Nacht zu Mittwoch bestimmen eine starke Bewölkung und "gebietsweise Regen" das Wettergeschehen. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte zwischen 11 und 7 Grad.

Am Mittwoch Regen und Gewitter in Hessen