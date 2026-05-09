NRW startet freundlich ins Wochenende, doch am Sonntag kracht’s richtig

Essen - In Nordrhein-Westfalen bleibt das Wochenende zunächst freundlich, bevor am Sonntag kräftige Gewitter aufziehen können.

Das perfekte Wetter zum Eis essen: Am Samstag erreichen die Temperaturen in NRW bis zu 23 Grad. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind ab Sonntagnachmittag vor allem im Süden NRWs einzelne Gewitter mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen möglich.

Am Samstag zeigt sich das Wetter in NRW vielerorts allerdings noch heiter, im Tagesverlauf ziehen lockere Quellwolken durch. Das Schauerrisiko bleibt gering.

Die Temperaturen erreichen laut DWD maximal 19 bis 23 Grad, in höheren Lagen maximal 18 Grad. Die Nacht zum Sonntag verläuft meist trocken bei geringer bis wechselnder Bewölkung.

Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 7 Grad.