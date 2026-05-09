Warnung vor heftigen Gewittern in Bayern

München - Es blitzt und donnert mancherorts in Bayern am Wochenende. Während der Samstag in weiten Teilen des Freistaats noch freundlich bleibt, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag vor allem in Alpennähe einzelne starke Gewitter.

Am Wochenende kann es in Bayern zu schweren Gewittern kommen. © Bildmontage: Patrick Pleul/dpa, wetteronline.de

Im Süden seien bereits am Samstagnachmittag im Umfeld der Alpen örtlich kurze Gewitter wahrscheinlich, begleitet von Starkregen und Hagel.

Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei 18 bis 24 Grad. Der Sonntag starte ebenfalls mit viel Sonne, von Südwesten ziehen den Angaben zufolge tagsüber Wolken auf. Es kann laut den Angaben des DWD bis zu 26 Grad warm werden.

Im Tagesverlauf könne es in Schwaben und Oberbayern regnen und gewittern, ausgehend von den Alpen bis ins angrenzende Vorland seien einzelne, zum Teil starke Gewitter wahrscheinlich.

Laut den Abgaben eines DWD-Sprechers könnten hiervon unter anderem die Gemeinden Riegsee und Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen getroffen werden. Die Gewitter könnten demnach bis an den Starnberger See ziehen.