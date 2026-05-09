09.05.2026 10:45 Das Wochenend-Wetter: Bis zu 25 Grad, aber auch Gewitter und Starkregen möglich

Die Wettervorhersage für das Wochenende in Frankfurt am Main und Hessen: Bis zu 25 Grad sind möglich, aber auch Gewitter und Starkregen drohen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Menschen in Frankfurt und Hessen können sich auf ein warmes Mai-Wochenende freuen, doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt auch einzelne Gewitter voraus, die eventuell auch Starkregen, Hagel und Sturmböen mit sich bringen können.

Das Wochenende in Frankfurt und Hessen wird heiter bis wolkig, doch am Sonntag zieht von Süden her Regen herauf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) vorhersagen. © Montage: 123RF/bloodua, Screenshot/Wetteronline.de Der Samstag in dem Bundesland wird unter Hochdruckeinfluss zunächst "vielfach heiter", heißt es in der Prognose Im Tagesverlauf sollen dann lockere Quellwolken über Hessen aufziehen, die aber voraussichtlich nur ein geringes Schauerrisiko mit sich bringen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 20 bis 24 Grad, in höheren Lagen um 18 Grad. Dazu wird ein "Schwacher, teils mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen" erwartet. Wetter Deutschland Warnung vor heftigen Gewittern in Bayern Die Nacht zu Sonntag soll gering oder wechselnd bewölkt verlaufen, aber "meist niederschlagsfrei" bleiben. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte zwischen 12 und 6 Grad.

Wettervorhersage für Hessen: Einzelne Gewitter am Sonntag, am Montag Regen