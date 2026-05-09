Das Wochenend-Wetter: Bis zu 25 Grad, aber auch Gewitter und Starkregen möglich
Frankfurt am Main - Die Menschen in Frankfurt und Hessen können sich auf ein warmes Mai-Wochenende freuen, doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt auch einzelne Gewitter voraus, die eventuell auch Starkregen, Hagel und Sturmböen mit sich bringen können.
Der Samstag in dem Bundesland wird unter Hochdruckeinfluss zunächst "vielfach heiter", heißt es in der Prognose
Im Tagesverlauf sollen dann lockere Quellwolken über Hessen aufziehen, die aber voraussichtlich nur ein geringes Schauerrisiko mit sich bringen.
Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 20 bis 24 Grad, in höheren Lagen um 18 Grad. Dazu wird ein "Schwacher, teils mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen" erwartet.
Die Nacht zu Sonntag soll gering oder wechselnd bewölkt verlaufen, aber "meist niederschlagsfrei" bleiben. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte zwischen 12 und 6 Grad.
Wettervorhersage für Hessen: Einzelne Gewitter am Sonntag, am Montag Regen
"Wechselnd bis leicht bewölkt" und Spitzenwerte zwischen 21 und 25 Grad im Flachland sowie bis zu 18 Grad in Gipfellagen lautet die Wettervorhersage für Sonntag in Hessen. Der Wind soll schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost wehen.
Im Verlauf des Tages sollen zudem - vor allem im Bergland und im Süden - einzelne Gewitter aufziehen. Dabei sind dann "Starkregen, kleinkörniger Hagel und stürmische Böen möglich", betonte ein Sprecher.
In der Nacht zu Montag erwarten die Meteorologen bei Tiefstwerten von 12 bis 7 Grad ebenfalls einzelne Gewitter sowie schauerartigen und teils kräftigen Regen in Hessen.
Der Regen soll auch am Montag in Darmstadt, Frankfurt und Kassel gebietsweise andauern und erst im Laufe des Tages von Nordwesten her nachlassen.
Mit maximal 11 Grad in Nordhessen und bis zu 15 Grad im Süden soll es zudem merklich kühler als am Wochenende werden. In Hochlagen werden nur maximal 9 Grad erwartet. Dazu weht voraussichtlich ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest.
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