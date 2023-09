Oktober startet warm: Bis zu 27 Grad in NRW erwartet!

Das freundliche Wetter hält in NRW bis in den Oktober hinein an. © Oliver Berg/dpa

Am 23. September war der kalendarische Herbstanfang, meteorologisch ist die neue Jahreszeit sogar schon am 1. September angebrochen.

Trotzdem müssen sich die Menschen in NRW noch nicht von angenehmem Wetter mit teils sommerlichen Temperaturen verabschieden.

Wie am heutigen Samstag soll es auch am Sonntag, dem ersten Oktober-Tag 2023, reichlich Sonne geben. So kündigt es eine Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an.

Dabei können die Temperaturen auf bis zu 24 Grad steigen. Wenn die örtlich zunächst dichten Wolkenfelder vom Vormittag erst einmal durchgezogen sind, wird es im weiteren Tagesverlauf zumeist heiter.