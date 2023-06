Pollenwarnstufe Rot in ganz Deutschland: Wann kommt endlich Regen?

Deutschland - Die Pollen-Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sieht Rot und das in fast ganz Deutschland. Überall fliegen Pollen, etliche Gräser blühen. Und kein Regen in Sicht, der Allergikern Abhilfe verschaffen könnte ...

Laut Pollenflug-Gefahrenindex des DWD herrscht derzeit höchste Gefahrenstufe im ganzen Land. © Bildmontage: 123RF/federicofoto, Screenshot: DWD/Pollenflug-Gefahrenindex

Wer an Allergien leidet - speziell im Hinblick auf Pollen und Gräser - hat es derzeit nicht leicht. Laut dem Online-Magazin CHIP sind etwa 20 Millionen Deutsche betroffen.

Seit Mitte der Woche zeigt die Pollenflug-Karte des DWD die Warnstufe Rot an. Für die kommenden Tage ist ebenfalls keine Besserung in der Kategorie Gräser in Sicht. Auch Ampfer- und Wegerichpollen fliegen nur so durch die Luft. Im Norden und Nordosten Deutschlands erreicht der Roggen in den kommenden Tagen seinen Höhepunkt.

Gerade bei trockenem Wetter ist der Pollenflug durch blühende Gräser stark verbreitet. Allergikern wird deshalb geraten, die Nähe zu Wiesen und Feldern zu meiden.

Wer sich nicht sicher ist, ob er an einer Pollenallergie leidet, gerade aber trotzdem beim Verlassen des Hauses mit tränenden Augen, gereizten Atemwegen sowie Schnupfen und Husten zu kämpfen hat, sollte einen Arzt aufsuchen.

Denn unbehandelte Fälle von Heuschnupfen können zu chronischem Asthma führen.