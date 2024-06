Public Viewing fällt ins Wasser? Hier werden heftige Gewitter erwartet

München - Wer am Mittwoch in Bayern zum Public Viewing möchte, sollte sich gegen Regen wappnen oder doch lieber auf einen Fußball-Abend im trockenen Wohnzimmer umdisponieren.

In Südbayern soll es dann erst gegen Abend mit vereinzelten Gewittern ungemütlich werden. In München könnten Fußball-Fans Glück haben und das Spiel trocken verfolgen.

Je nachdem, wo man sich in Bayern befindet, gibt es am Mittwoch extreme Temperaturunterschiede: Während im Grabfeld (Unterfranken) nur 20 Grad erwartet werden, klettert das Quecksilber am Inn auf über 30 Grad.