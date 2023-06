Rauchwolke erreicht nach heftigen Kanada-Waldbränden Deutschland

Deutschland - Die Auswirkungen der großen Waldbrände in Kanada sind mittlerweile auch in Deutschland spürbar. Das zeigen Satellitenaufnahmen von Rauchwolken.

Die großen Mengen an Ruß und Asche, die in die Atmosphäre freigesetzt wurden, wirken sich nun vor allem auf Nord- und Süddeutschland aus.

Satellitenaufnahmen zeigen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) eine Rauchwolke, die in fünf bis zehn Kilometer Höhe in Westeuropa ankam und nun weiter gen Osten zieht.

Die Aufnahmen der in giftigen Smog gehüllten Skyline von New York gingen um die Welt.

Eine Situation wie in Teilen des Mittleren Westens der USA oder in New York, wo es zu sehr schlechter Luft und eingeschränkter Sicht kam, ist hierzulande also nicht zu befürchten.

Das hängt laut DWD auch mit veränderten Strömungsverhältnissen auf der Nordhemisphäre zusammen, die in Mitteleuropa wieder für etwas kühleres Wetter gesorgt haben.

Eine etwas erhöhte Feinstaubkonzentrationen in der höheren Atmosphäre wird zwar nachweisbar sein, aber für uns keine spürbaren Auswirkungen haben.