Regen, Nebel und Frost: November-Wetter hat Bayern im Griff

München - Ein Tief über Tschechien bringt kalte und feuchte Luft nach Bayern und sorgt damit für Regen und Schnee.

Aufsteigender Nebel kann die Sicht am Sonntag in Bayern einschränken. (Symbolfoto) © Bildmontage: Stefan Puchner/dpa, wetteronline.de

Der Sonntag bleibt im Freistaat trüb mit verbreitet etwas Regen, im Bayerischen Wald kann auch Schnee fallen. Nebel kann die Sicht örtlich deutlich einschränken, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Die Höchsttemperatur liegen an den östlichen Mittelgebirgen um fünf, sonst sieben bis elf Grad.

Am Montag bleibt es dann im Norden und Osten regnerisch. Im Tagesverlauf breitet sich von Südwesten her die Sonne aus. Die Temperaturen steigen auf bis zu zwölf Grad.

In der Nacht zum Dienstag kann sich wieder Nebel bilden. Dichte Wolken ziehen von Westen auf und bringen Regen nach Franken. Im Bayerischen Wald und an den Alpen wird es örtlich frostig.