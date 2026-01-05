Väterchen Frost schlägt zu: Klirrende Kälte in Berlin und Brandenburg

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Der Winter hat Berlin und Brandenburg zum Wochenstart weiter fest im Griff, besonders in den Nächten bleibt es klirrend kalt.

Große Mengen Neuschnee werden zwar nicht erwartet, trotzdem wird der Winterdienst in der Hauptstadt weiterhin alle Hände voll zu tun haben.  © Paul Zinken/dpa

Auslöser ist ein Tiefdruckgebiet über Nordeuropa, das feuchte Polarluft in die Hauptstadtregion führt.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) liegt die Tageshöchsttemperatur in der Region am Montag bei 0 Grad Celsius. Schneeschauer soll es aber nur vereinzelt geben. Durch überfrierende Nässe und Schneematsch ist weiterhin mit Glätte zu rechnen.

Nachts fallen die Temperaturwerte deutlich unter den Gefrierpunkt und liegen bei -6 bis -9 Grad, stellenweise sogar bei -12 Grad.

Am Dienstag herrscht Dauerfrost, tagsüber werden voraussichtlich nur -3 bis -1 Grad erreicht. Bei wechselnder bis starker Bewölkung sind vereinzelt Schneeschauer möglich.

In den kommenden Tagen und vor allem in den Nächsten bleibt es in Berlin und Brandenburg frostig.
In den kommenden Tagen und vor allem in den Nächsten bleibt es in Berlin und Brandenburg frostig.  © Screenshot/wetteronline.de (Bildmontage)

In der Nacht zu Mittwoch liegen die Temperaturtiefstwerte erneut um -6 Grad und können lokal auf bis zu -10 Grad absinken. Tagsüber wird bei Höchsttemperaturen zwischen -2 und 0 Grad dann besonders im Norden Brandenburgs erneut leichter Schneefall vorhergesagt.

