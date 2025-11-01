Regen, Regen, Regen: Der Herbst startet in NRW mit voller Breitseite
Köln - Das graue, triste Herbstwetter hat das laufende Wochenende in Nordrhein-Westfalen weiter voll im Griff.
Den Informationen des Deutschen Wetterdienstes zufolge soll sich Petrus auch am Sonntag von seiner wechselhaften Seite zeigen.
Ähnlich wie am Vortag startet auch der Sonntag zunächst wechselhaft. Erst im Verlauf des Tages kommen dann Schauer hinzu - bei zwölf bis 15 Grad.
Regen und kühlere Temperaturen sind voraussichtlich auch zum Start in die neue Woche zu erwarten, heißt es.
Neben Tropfen von oben mischen sich bei zwölf bis 14 Grad auch Wolken mit ins Bild.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa