Regen, Regen, Regen: Der Herbst startet in NRW mit voller Breitseite

Köln - Das graue, triste Herbstwetter hat das laufende Wochenende in Nordrhein-Westfalen weiter voll im Griff.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen haben den Regenschirm am Wochenende vorsichtshalber stets griffbereit. © Henning Kaiser/dpa

Den Informationen des Deutschen Wetterdienstes zufolge soll sich Petrus auch am Sonntag von seiner wechselhaften Seite zeigen.

Ähnlich wie am Vortag startet auch der Sonntag zunächst wechselhaft. Erst im Verlauf des Tages kommen dann Schauer hinzu - bei zwölf bis 15 Grad.