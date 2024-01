Regen, Sturm und bis zu 14 Grad: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Vor einigen Tagen noch klirrende Kälte mit Eis und Schnee, nun nahen frühlingshafte 14 Grad mitten im Winter. Zudem müssen sich die Menschen in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel auf Regen und stürmische Böen einstellen. Auch Sturmböen und schwere Sturmböen sind möglich.

Der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt ebenfalls Regen für Hessen voraus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert zudem stürmische Böen und Sturmböen. © Montage: 123RF/jruiz1108, Screenshot/Wetteronline.de

Am heutigen Dienstag können sich die Hessen zunächst bis in den Nachmittag hinein über eine wechselnde Bewölkung freuen, die laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Main immer wieder auch sonnige Abschnitte zulässt. Zudem soll es niederschlagsfrei bleiben.

Die Temperaturen erreichen demnach in der Spitze sechs bis neun Grad im Tiefland. In höheren Lagen sollen die Höchsttemperaturen bei "um zwei Grad" liegen. Der Wind weht zunächst mäßig aus Südwest.

Ab dem Abend komme es dann aber von Westen her zum "Aufzug kompakter Wolken" über Hessen. Im Südwesten und Westen des Bundeslandes setze Regen ein.

Die Nacht zu Mittwoch verlaufe in der Folge "verbreitet bedeckt und zeitweise regnerisch". Zudem wird sich "verstärkender Südwestwind" erwartet, der zunächst im Bergland starke bis stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern pro Stunde mit sich bringt.

Es seien aber auch Sturmböen (85 Kilometer pro Stunde) und schwere Sturmböen (100 Kilometer pro Stunde) möglich. Im Laufe der Nacht sollen starke bis stürmische Böen zudem auch auf das hessische Tiefland ausgreifen.