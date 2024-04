Regen und Gewitter, dann 28 Grad! Krasser Wetter-Wechsel in Frankfurt und ganz Hessen

Frankfurt am Main - Auf die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel kommt ein heftiger Wetter-Umschwung zu: Der Samstag wird nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein regelrecht sommerlicher Tag mit bis zu 28 Grad und Sonnenschein.

Am Donnerstag müssen die Menschen und Frankfurt und ganz Hessen mit teils kräftigen Schauern und Gewittern rechnen. Auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt erhöhte Niederschläge für diesen Tag voraus. © Montage: 123RF/sania01, Screenshot/Wetteronline.de

Ein deutlicher Kontrast zu der gegenwärtigen Wetter-Lage in Hessen, die von einer Tiefdruckzone beeinflusst wird, wie die Meteorologen in Offenbach am Main mitteilten.

Demnach soll der heutige Mittwoch "stark bewölkt bis bedeckt und verbreitet regnerisch" werden, wobei die Höchsttemperaturen bei 11 bis 14 Grad liegen sollen. Dazu wird mäßiger, in höheren Lagen auch zeitweise stark böiger Südwestwind erwartet.

Am morgigen Donnerstag hält dieser ungemütliche Wettertrend weiter an und verschärft sich noch: "Zunächst stark bewölkt und verbreitet regnerisch, am Nachmittag Übergang zu wechselnder Bewölkung und gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel", lautet die Prognose der DWD-Experten.

Mit 13 bis 17 Grad in der Spitze soll es etwas wärmer werden als am Vortag. Dazu wird ein frischer Südwestwind erwartet, der jedoch auch "verbreitet starke bis stürmische Böen" mit sich bringen soll.

Bei kräftigen Schauern und Gewittern seien am Donnerstag in Hessen auch Sturmböen möglich!