13.05.2026 10:24 Regen und Gewitter in Frankfurt und Hessen: Wann wird das Wetter besser?

Die Wettervorhersage für Mittwoch, Donnerstag und Freitag in Frankfurt am Main und Hessen: Es muss mit Regen und Gewittern gerechnet werden!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Unter Tiefdruckeinfluss strömt kühle und feuchte Meeresluft nach Hessen: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich auf eine ungemütliche Wetterlage mit Gewittern einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Am Mittwoch muss in Hessen mit Regen und Gewittern gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) vorhersagen. © Montage: 123RF/mdesigner125, Screenshot/Wetteronline.de Der Mittwoch wird den Meteorologen zufolge stark bewölkt. Es drohen Schauer, die am Nachmittag verbreitet auftreten sollen. Örtlich kann es auch zu Gewittern kommen, die eventuell starke bis stürmische Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 70 Kilometern die Stunde mit sich bringen. Abseits der Gewitter weht ein "mäßiger Südwestwind mit teils starken Böen", die Temperaturen erreichen 13 bis 15 Grad in der Spitze. Wetter Deutschland Wetterwechsel in Deutschland: Temperatursturz, Starkregen, sogar Schnee möglich In der Nacht zu Donnerstag sollen die Gewitter vorübergehend abklingen, es bleibt aber wechselhaft. Die Temperaturen sinken laut DWD-Prognose auf Tiefstwerte zwischen 8 und 5 Grad.

Erste Anzeichen für Wetterwechsel in Hessen am Samstag