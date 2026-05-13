Regen und Gewitter in Frankfurt und Hessen: Wann wird das Wetter besser?
Frankfurt am Main - Unter Tiefdruckeinfluss strömt kühle und feuchte Meeresluft nach Hessen: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich auf eine ungemütliche Wetterlage mit Gewittern einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.
Der Mittwoch wird den Meteorologen zufolge stark bewölkt. Es drohen Schauer, die am Nachmittag verbreitet auftreten sollen.
Örtlich kann es auch zu Gewittern kommen, die eventuell starke bis stürmische Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 70 Kilometern die Stunde mit sich bringen.
Abseits der Gewitter weht ein "mäßiger Südwestwind mit teils starken Böen", die Temperaturen erreichen 13 bis 15 Grad in der Spitze.
In der Nacht zu Donnerstag sollen die Gewitter vorübergehend abklingen, es bleibt aber wechselhaft. Die Temperaturen sinken laut DWD-Prognose auf Tiefstwerte zwischen 8 und 5 Grad.
Erste Anzeichen für Wetterwechsel in Hessen am Samstag
Diese Wetterlage dauert auch am Donnerstag und Freitag in Hessen an: An beiden Tagen rechnen die Meteorologen mit Wolken, Schauern und einzelnen Gewittern.
Zudem bleibt es kühl: Die voraussichtlichen Höchsttemperaturen am Donnerstag liegen bei 11 bis 15 Grad, am Freitag bei 12 bis 15 Grad.
Für den Samstag werden dann erste Anzeichen eines Wetterwechsels erwartet: "Wolkig, teils heiter" und nur noch "örtlich Schauer" im Tagesverlauf lautet die Wettervorhersage. Mit 11 bis 16 Grad in der Spitze bleibt es allerdings kühl.
Die Nächte werden hingegen kalt: In der Nacht zu Freitag fallen die Temperaturen laut DWD-Prognose auf 6 bis 2 Grad, in der Nacht zu Samstag sowie in der Nacht zu Sonntag auf 5 bis 1 Grad. Zudem wird in der Nacht zu Sonntag auch "gebietsweise Frost in Bodennähe" erwartet.
Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes geht nur bis Samstag. Wetteronline.de sagt für den Sonntag aber einen trockenen Tag und maximal 16 Grad voraus.
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