Mildere Temperaturen in Berlin und Brandenburg, doch auch trüb und feucht

Berlin - Nach den frostigen Tagen zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg nun deutlich milder, dafür aber trüb und feucht.

In den kommenden Tagen wird es grau in Berlin und Brandenburg. © Britta Pedersen/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Mittwoch und Donnerstag viele Wolken und wiederkehrenden Regen.

Am Mittwoch überwiegen die Wolken von früh bis spät, zeitweise fällt Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen steigen auf milde 6 bis 8 Grad, im Norden Brandenburgs bleibt es etwas kühler mit 3 bis 5 Grad.

Der Wind weht schwach aus südlichen bis östlichen Richtungen.In der Nacht zum Donnerstag bleibt es stark bewölkt und weiterhin regnerisch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 1 Grad.

Auch der Donnerstag bringt kaum Wetteränderung: Der Himmel bleibt meist grau, zwischendurch regnet es immer wieder. Die Temperaturen erreichen im Norden 3 bis 5 Grad, im Süden Brandenburgs 7 bis 10 Grad.