Bis zu 10 Grad diese Woche: Temperaturen in Sachsen steigen endlich wieder
Leipzig - Tschau, Winter, war mal wieder nicht schön mit dir! Zumindest vorübergehend können sich die Sachsen in dieser Woche über mildere Temperaturen freuen. Während das Quecksilber nach oben steigt, wird das Wetter jedoch auch zunehmend wechselhaft.
Grund für die steigenden Temperaturen ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst ein Hoch über Osteuropa. Gleichzeitig soll kalte Kontinentalluft jedoch noch immer ihre Auswirkungen zeigen. Dieses Aufeinandertreffen sorge schließlich auch für die wechselhaften Wetterverhältnisse.
Zum Wochenstart bekommen wir davon noch wenig zu spüren. Bei Temperaturen um -1 Grad müssen Autofahrer streckenweise gar mit Glätte durch überfrierende Nässe als auch geringen Schneefall rechnen. Hinzu kommen Frost sowie Nebel mit Sichtweiten um 150 Meter.
Im Verlauf des Tages steigen die Temperaturen dann auf 2 bis 5 Grad, im Bergland auf bis zu 3 Grad. Mitunter kann es laut den Experten zu kleineren Auflockerungen kommen. Größtenteils bleibe es jedoch stark bewölkt bis bedeckt.
So auch in der Nacht zu Dienstag, wenn die Temperaturen erst einmal wieder auf -1 bis -3 Grad fallen. Auch dann kann es wieder zu Glätte durch überfrierende Nässe kommen. Im Osten des Freistaats ist zudem teils mit Nebel zu rechnen.
Dichte Wolken, Regen, aber auch milde Temperaturen in Sachsen
Am Dienstag dürfen wir uns laut DWD über Auflockerungen und milde Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad freuen. Lediglich in der Oberlausitz bleibt es am Morgen und Vormittag noch dicht bewölkt.
In der Nacht zum Mittwoch nimmt die Wolkendichte wieder zu und von Südwesten her zieht leichter Regen sowie Sprühregen auf. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 2 und -2 Grad. Entsprechend ist auch mit Glätte zu rechnen. Vor allem in den Berglagen könne der Regen laut den Experten gefrieren.
Der Mittwoch bringt viele Wolken, dazu zeitweise leichten Regen, der im oberen Erzgebirge bis zum Mittag noch gefrieren kann. Die Höchstwerte klettern derweil erneut auf 5 bis 8 Grad, 0 bis 4 Grad im Bergland. In der Nacht zum Donnerstag weiter stark bewölkt. Dabei kann mit Unterbrechungen schauerartig verstärkter Regen auftreten. Die Temperatur fällt auf 6 bis 3 Grad, im Bergland auf bis zu 0 Grad.
Am Donnerstag macht das Thermometer dann nochmal einen weiteren Sprung und die Temperaturen klettern auf 7 bis 10 Grad, 3 bis 7 Grad im Bergland. Die vielen Wolken sowie leichter Regen bleiben jedoch, auch in der Nacht zum Freitag. Tiefstwerte: 4 bis 2 Grad.
Titelfoto: Montage: Jennifer Brückner/dpa + Screenshot/wetteronline.de