Bis zu 10 Grad diese Woche: Temperaturen in Sachsen steigen endlich wieder

Leipzig - Tschau, Winter, war mal wieder nicht schön mit dir! Zumindest vorübergehend können sich die Sachsen in dieser Woche über mildere Temperaturen freuen. Während das Quecksilber nach oben steigt, wird das Wetter jedoch auch zunehmend wechselhaft.

Das Wetter beschert uns diese Woche zumindest einen kleinen Lichtblick. Laut DWD steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen auf bis zu 10 Grad. Am Dienstag dürfen wir uns zudem über Auflockerungen freuen. © Jennifer Brückner/dpa

Grund für die steigenden Temperaturen ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst ein Hoch über Osteuropa. Gleichzeitig soll kalte Kontinentalluft jedoch noch immer ihre Auswirkungen zeigen. Dieses Aufeinandertreffen sorge schließlich auch für die wechselhaften Wetterverhältnisse.

Zum Wochenstart bekommen wir davon noch wenig zu spüren. Bei Temperaturen um -1 Grad müssen Autofahrer streckenweise gar mit Glätte durch überfrierende Nässe als auch geringen Schneefall rechnen. Hinzu kommen Frost sowie Nebel mit Sichtweiten um 150 Meter.

Im Verlauf des Tages steigen die Temperaturen dann auf 2 bis 5 Grad, im Bergland auf bis zu 3 Grad. Mitunter kann es laut den Experten zu kleineren Auflockerungen kommen. Größtenteils bleibe es jedoch stark bewölkt bis bedeckt.

So auch in der Nacht zu Dienstag, wenn die Temperaturen erst einmal wieder auf -1 bis -3 Grad fallen. Auch dann kann es wieder zu Glätte durch überfrierende Nässe kommen. Im Osten des Freistaats ist zudem teils mit Nebel zu rechnen.