Regenalarm zum Karneval: Köln muss sich warm anziehen

Köln - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für Köln ein paar nasse Karnevalstage an. Sonne ist Mangelware, Regen dafür ein häufiger Gast.

Regen und graue Wolken bestimmen die nächsten Tage in Köln und NRW. (Symbolbild) © Lilli Förter/dpa

Am Mittwoch bleibt der Himmel grau und bewölkt. Immer wieder regnet es, zwischendurch auch etwas kräftiger.

Die Temperaturen liegen in Köln bei rund 10 bis 11 Grad, dazu kommt ein frischer Wind. In höheren Lagen kann es auch mal stärker pusten, in der Stadt bleibt es meist moderat.

Auch am Donnerstag zu Weiberfastnacht heißt es: Regenschirm nicht vergessen. Es bleibt stark bewölkt bis komplett grau, dazu wird es nass. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad.

Der Freitag macht es nicht besser. Wieder viele Wolken, erneut Regen und etwas kühler.