Schnee und viel Regen: Ungemütlicher Wochenstart in Bayern

München - Wer sich schon auf den Frühling eingestellt hat, wird in den nächsten Tagen in Bayern bitter enttäuscht: Viel Regen und bis zu einem halben Meter Schnee werden erwartet.

Bei nasskaltem Wetter kann es auf Bayerns Straßen gefährlich glatt werden. (Symbolbild) © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, wetteronline.de

Zum Wochenstart bringt eine Kaltfront nasses Wetter in den Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Montag liegen die Höchstwerte nur zwischen 5 Grad in Oberfranken und 11 Grad in Mainfranken.

Im Nordosten des Landes wird es bei Graupelschauer besonders ungemütlich.

In den Alpen und im Bayerischen Wald soll es derweil schon am Sonntagabend schneien. Bis zum Dienstag werden dann zehn Zentimeter Neuschnee ab 800 Metern Höhe erwartet. In den Alpen kann sich in Staulagen bis zu einem halben Meter Schnee anhäufen.

Autofahrer müssen Vorsicht walten lassen, denn die Straßen werden rutschig werden.