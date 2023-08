Regen-Wetter ohne Ende in Frankfurt und Hessen: Kommt an diesem Tag die Wende?

Die Wetter-Vorhersage für den Sonntag, Montag und Dienstag in Frankfurt am Main und ganz Hessen: Es wird regnerisch und eher kühl, aber kommt dann die Wende?

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Regen, Regen, immer wieder Regen - das Wetter in Frankfurt und Hessen ist schon seit Tagen unter Tiefdruck-Einfluss, doch kommt in der nächsten Woche die Wende?

Der Deutsche Wetterdienst sagt für den Sonntag in Hessen dichte Wolken und schauerartigen Regen voraus - auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) prognostiziert ein erhöhtes Niederschlagsrisiko. © Montage: 123RF/sania01, Screenshot/Wetteronline.de Zunächst geht es am heutigen Sonntag wie gehabt weiter: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main hat für Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel diese Wetter-Prognose verfasst: "Oftmals dichte Wolken und gebietsweise schauerartiger, teils gewittriger Regen". Dazu müssen sich die Hessen auf "kühle 16 bis 19 Grad" in der Spitze einstellen, im hessischen Bergland können es auch nur 12 bis 15 Grad werden. Die eher herbstlich anmutende Wetterlage wird durch mäßigen, teils böig auffrischenden Wind aus westlichen Richtungen komplettiert. Wetter Deutschland Herbst im August? Hier wird es an diesem Wochenende besonders eklig Das Wetter am Montag bringt der DWD-Prognose zufolge zunächst keine Abwechslung: Der Tag beginnt demnach "wechselnd bewölkt", dazu werden "zeitweise Schauer" erwartet. Die Höchsttemperaturen im hessischen Tiefland erreichen 17 bis 21 Grad, es weht ein mäßiger bis frischer Nordwestwind "mit starken bis stürmischen Böen". Zum Montagabend jedoch sollen die Schauer abklingen und der Wind sich abschwächen.

"Größere Wolkenlücken" am Dienstag in Frankfurt und Hessen möglich