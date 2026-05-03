Regenschauer und Gewitter beenden Sonnenphase in Bayern

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Sonnenbrille weg, Regenschirm raus: In Bayern drohen ab heute Schauer und Gewitter. Wo die Menschen mit Regen rechnen müssen.

Von Marcel Gnauck

München - Nach den sonnigen Tagen müssen die Menschen in Teilen des Freistaats nun die Sonnenbrille gegen einen Regenschirm eintauschen.

Der Start in die neue Woche wird in Teilen Bayerns nass und ungemütlich.
Der Start in die neue Woche wird in Teilen Bayerns nass und ungemütlich.  © Jan Eifert/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet vor allem im Nordwesten Regen. Teils seien auch Gewitter möglich. 

Bereits am Vormittag sollen zwischen Spessart und Odenwald erste Tropfen fallen.

Ab dem Nachmittag ziehen den Wetterexperten zufolge dann Schauer und Gewitter im westlichen Franken auf. Auch an den Alpen kann es gegen Abend regnen.

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Die Temperaturen steigen laut DWD auf Höchstwerte zwischen 24 Grad in Unterfranken sowie Allgäu und 30 Grad im Raum Regensburg und entlang der Donau. 

Auch die neue Woche startet teils regnerisch: Laut der Prognose des DWD soll am Montagnachmittag erneut im westlichen Franken Regen fallen. Das Gewitterrisiko nehme aber ab. Am Dienstag ist dann mit Regen in weiten Teilen des Freistaats zu rechnen.

Titelfoto: Montage: Jan Eifert/dpa + WetterOnline

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