Regenschauer und Gewitter beenden Sonnenphase in Bayern

München - Nach den sonnigen Tagen müssen die Menschen in Teilen des Freistaats nun die Sonnenbrille gegen einen Regenschirm eintauschen.

Der Start in die neue Woche wird in Teilen Bayerns nass und ungemütlich. © Jan Eifert/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet vor allem im Nordwesten Regen. Teils seien auch Gewitter möglich.

Bereits am Vormittag sollen zwischen Spessart und Odenwald erste Tropfen fallen.

Ab dem Nachmittag ziehen den Wetterexperten zufolge dann Schauer und Gewitter im westlichen Franken auf. Auch an den Alpen kann es gegen Abend regnen.

Die Temperaturen steigen laut DWD auf Höchstwerte zwischen 24 Grad in Unterfranken sowie Allgäu und 30 Grad im Raum Regensburg und entlang der Donau.