Traumhafter Start in den Mai: Sommer-Wetter birgt aber auch Gefahr

Berlin/Potsdam - Pünktlich zum verlängerten Wochenende zeigt das Wetter in Berlin und Brandenburg sein sonniges Gemüt und gibt einen ersten Vorgeschmack auf den Sommer.

Bei sommerlichen Temperaturen sprühen wieder die Fontänen der Wasserkaskaden vor dem Fernsehturm. © Jens Kalaene/dpa

Unter Hochdruckeinfluss ist in den kommenden Tagen sehr trockene und sehr milde Luft wetterbestimmend, die der Deutsche Wetterdienst fürs Wochenende sogar als "ungewöhnlich warm" bezeichnet.

Am Freitag ist es bei schwachem Wind sonnig und trocken. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 22 bis 25 Grad. In der Nacht bleibt es wolkenlos, sodass die Werte örtlich auf bis zu 0 Grad absinken können. In Bodennähe sei dabei gebietsweise sogar Frost möglich.

Am Samstag gibt es dann erneut Sonne satt bei Höchstwerten von 26 bis 29 Grad. Es weht ein schwacher Südwind. Des Nachts soll es gering bewölkt sein, sodass mit Tiefstwerten zwischen 12 und 8 Grad gerechnet wird.

Am Sonntag könnte dann zum ersten Mal sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Tagsüber bleibt es heiter und trocken. Für den Abend sagt der DWD eine geringe Schauer- und Gewitterneigung für den Westen Brandenburgs vorher.