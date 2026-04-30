Sommer-Vibes in Sachsen: So warm wird es am langen Wochenende
Leipzig - Der April ist fast rum, er hat den Sachsen - bis auf wenige Ausnahmen - recht viel Sonne beschert. Aber es war auch meist noch ziemlich kühl. Doch kaum starten wir in den Mai, soll sich das ändern: Am Feiertags-Wochenende wird das Wetter richtig sommerlich.
Sonne satt haben wir schon die ganze Woche, ab Donnerstag wird es dann auch mit jedem Tag ein wenig wärmer. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollen die Temperaturen im Tagesverlauf bis auf 19 Grad im Freistaat steigen. Auch im Bergland werden bis zu 16 Grad erreicht.
Mit Regen muss definitiv erst einmal nicht gerechnet werden, der Wind weht schwach aus Nordosten.
Die kommende Nacht wird allerdings noch einmal kalt, das Quecksilber des Thermometers rutscht auf 5 bis 1 Grad hinunter. Im Erzgebirge und in der Oberlausitz kann es bei bis zu -2 Grad noch einmal frostig werden.
Der 1. Mai entschädigt dann aber erneut mit Sonnenschein pur und Höchstwerten bis 24 Grad bzw. 20 Grad in den Bergen. Die perfekte Gelegenheit also, einen Ausflug ins Grüne zu machen.
Wetter in Sachsen: Erst sommerliche Temperaturen, dann Regen?
Schon die Nacht zum Samstag wird mit Tiefstwerten zwischen 10 und 3 Grad etwas milder. Tagsüber zeigt das Thermometer bei erneut wolkenlosem Himmel sogar bis zu 27 Grad. Erst am Abend können ein paar Schleierwolken über Sachsen hinwegziehen.
So auch in der darauffolgenden Nacht. Dennoch bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf milde 13 bis 8 Grad.
Auch am Sonntag wird es bei 24 bis 27 noch einmal schön warm, doch im Laufe des Tages können dann etwas dichtere Wolken aufziehen. Jedoch muss voraussichtlich erst am späteren Abend und in der Nacht mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.
Nach diesem schönen Wochenende könnte es Prognosen zufolge in der ersten Maiwoche wieder etwas kühler werden. Dennoch sollte der Einstand in den Wonnemonat gelungen sein.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa, TAG24/Juliane Bonkowski, Screenshot/wetteronline.de