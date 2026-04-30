Sommer-Vibes in Sachsen: So warm wird es am langen Wochenende

Leipzig - Der April ist fast rum, er hat den Sachsen - bis auf wenige Ausnahmen - recht viel Sonne beschert. Aber es war auch meist noch ziemlich kühl. Doch kaum starten wir in den Mai, soll sich das ändern: Am Feiertags-Wochenende wird das Wetter richtig sommerlich.

Der Frühling in Sachsen kann sich sehen lassen. © Bildmontage: TAG24/Juliane Bonkowski, Screenshot/wetteronline.de

Sonne satt haben wir schon die ganze Woche, ab Donnerstag wird es dann auch mit jedem Tag ein wenig wärmer. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollen die Temperaturen im Tagesverlauf bis auf 19 Grad im Freistaat steigen. Auch im Bergland werden bis zu 16 Grad erreicht.

Mit Regen muss definitiv erst einmal nicht gerechnet werden, der Wind weht schwach aus Nordosten.

Die kommende Nacht wird allerdings noch einmal kalt, das Quecksilber des Thermometers rutscht auf 5 bis 1 Grad hinunter. Im Erzgebirge und in der Oberlausitz kann es bei bis zu -2 Grad noch einmal frostig werden.

Der 1. Mai entschädigt dann aber erneut mit Sonnenschein pur und Höchstwerten bis 24 Grad bzw. 20 Grad in den Bergen. Die perfekte Gelegenheit also, einen Ausflug ins Grüne zu machen.