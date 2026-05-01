01.05.2026 12:00 Erst Sommer in Hessen, doch dann kommen Schauer und Gewitter mit Starkregen

Der Mai beginnt warm und mit viel Sonne, doch bereits am Samstag können erste Schauer von Westen her aufziehen. Auch Gewitter mit Starkregen sind möglich.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Zu Beginn des langen Wochenendes können sich die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) über den Frühsommer freuen, ehe am Samstagnachmittag erste Schauer aufziehen. Auch Gewitter mit Starkregen sind möglich.

Nachdem Höchstwerte bis zu 27 Grad erreicht worden sind, können erste Schauer und auch Gewitter aufkommen. © Bild-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de Der 1. Mai lädt überall im Bundesland zu ausgedehnten Spaziergängen bei sommerlich hohen Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad und einem wolkenlosen Himmel ein. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. In der folgenden Nacht kühlt es auf 10 bis 6, im Bergland auf 3 Grad ab. Am Samstag verdichtet sich allerdings die Bewölkung von Westen her und am Nachmittag steigt das Schauerrisiko, wobei einzelne Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen laut DWD nicht ganz ausgeschlossen werden können. Mit 23 bis 27 Grad wird es aber noch einmal sehr warm. Gegen Abend lassen die Schauer nach und die Nacht zum Sonntag zeigt sich stark bewölkt mit Tiefstwerten von 12 bis 7 Grad.

Die neue Woche startet regnerisch mit Gewittern