Erst Sommer in Hessen, doch dann kommen Schauer und Gewitter mit Starkregen
Frankfurt am Main - Zu Beginn des langen Wochenendes können sich die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) über den Frühsommer freuen, ehe am Samstagnachmittag erste Schauer aufziehen. Auch Gewitter mit Starkregen sind möglich.
Der 1. Mai lädt überall im Bundesland zu ausgedehnten Spaziergängen bei sommerlich hohen Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad und einem wolkenlosen Himmel ein. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost.
In der folgenden Nacht kühlt es auf 10 bis 6, im Bergland auf 3 Grad ab. Am Samstag verdichtet sich allerdings die Bewölkung von Westen her und am Nachmittag steigt das Schauerrisiko, wobei einzelne Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen laut DWD nicht ganz ausgeschlossen werden können. Mit 23 bis 27 Grad wird es aber noch einmal sehr warm.
Gegen Abend lassen die Schauer nach und die Nacht zum Sonntag zeigt sich stark bewölkt mit Tiefstwerten von 12 bis 7 Grad.
Die neue Woche startet regnerisch mit Gewittern
Der Sonntag beginnt wechselnd bis stark bewölkt. Örtlich gibt es einige Schauer, wobei auch vereinzelt Gewitter mit Starkregen und starken Böen auftreten können. Bei einem zumeist mäßigen Wind aus südlichen Richtungen zeigen die Thermometer erneut 23 bis 27 Grad an.
In der Nacht zum Montag lassen die Schauer nach und die Bewölkung lockert bei Tiefstwerten von 12 bis 8 Grad auf.
Zum Beginn der neuen Woche muss laut DWD aber örtlich mit weiteren Schauern und Gewittern mit Starkregen, gebietsweise auch mit länger andauernden, kräftigen Regenfällen gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen nur noch 18 bis 22 Grad und es geht ein schwacher bis mäßiger Wind, der von Süd- auf Nordwest dreht.
Bei Tiefstwerten von 10 bis 5 Grad bleibt es auch in der folgenden Nacht gebietsweise regnerisch.
Titelfoto: Bild-Montage: dpa/Andreas Arnold, dpa/Anrne Dedert, wetteronline.de