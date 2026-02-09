Regenschirm bereithalten: Kölns Wetter ab Montag im Überblick
Köln - Der Winter gibt in Köln langsam nach, ganz ruhig wird es aber nicht. In den nächsten Tagen erwartet uns wechselhaftes Wetter.
Der Montag beginnt eher unspektakulär: viele Wolken, zwischendurch auch mal zäher Nebel. Die Temperaturen liegen bei etwa 7 bis 9 Grad.
In der Nacht kann es stellenweise glatt werden, vor allem da, wo es feucht ist. Auf den Straßen ist also morgens Vorsicht angesagt.
Am Dienstag bleibt es tagsüber auch erst mal trocken und bewölkt. Am Abend kann dann von Westen her leichter Regen aufziehen.
Die Höchstwerte liegen bei bis zu 10 Grad.
Am Mittwoch heißt es dann: Schirm nicht vergessen! Es ist meist bedeckt und immer wieder regnet es. Dafür wird es etwas wärmer: Bis zu 11 Grad sind in Köln drin. Vor allem am Rhein kann es allerdings auch mal windig werden.
Nass soll es auch in der Nacht zu Donnerstag bleiben. Der Regen hält sich, dazu kommt weiter Wind. Glatte Straßen sind jedoch kein Thema, die Temperaturen rutschen offenbar nicht in den Minusbereich.
