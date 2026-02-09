Regenschirm bereithalten: Kölns Wetter ab Montag im Überblick

Köln - Der Winter gibt in Köln langsam nach, ganz ruhig wird es aber nicht. In den nächsten Tagen erwartet uns wechselhaftes Wetter.

Schirm statt Sonnenbrille: Köln startet mild, aber nass und grau in die neue Woche. (Symbolfoto) © Malin Wunderlich/dpa

Der Montag beginnt eher unspektakulär: viele Wolken, zwischendurch auch mal zäher Nebel. Die Temperaturen liegen bei etwa 7 bis 9 Grad.

In der Nacht kann es stellenweise glatt werden, vor allem da, wo es feucht ist. Auf den Straßen ist also morgens Vorsicht angesagt.

Am Dienstag bleibt es tagsüber auch erst mal trocken und bewölkt. Am Abend kann dann von Westen her leichter Regen aufziehen.

Die Höchstwerte liegen bei bis zu 10 Grad.