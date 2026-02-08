Das Wetter in Frankfurt und Hessen: Viele Wolken und bald auch Regen

Frankfurt am Main - Kühl und viele Wolken, so sieht aktuell die Wetter-Lage in Hessen aus. Doch zumindest bleibt es am Sonntag und Montag niederschlagsfrei. Am Dienstag müssen die Menschen in Darmstadt und Frankfurt aber mit Regen rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Am Dienstag zieht von Süden her Regen nach Hessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) beide vorhersagen. © Montage: 123RF/sania01, Screenshot/Wetteronline.de

Der Sonntag wird "vielfach bedeckt oder neblig-trüb", bleibe aber frei von Regen, heißt es in der Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen.

Die Höchsttemperaturen sollen zwischen +3 Grad im Norden des Bundeslands und +7 Grad an der Bergstraße im Süden liegen. Dazu wird ein "schwacher Wind aus Südost bis Ost" erwartet.

Auch der Montag werde "meist stark bewölkt und niederschlagsfrei". Die Maximaltemperaturen erreichen erneut +3 bis +7 Grad bei teils mäßigem Wind aus Osten.

Am Dienstag muss dann nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder im Verlauf des Tages mit einer zunehmend starken Bewölkung gerechnet werden, die in der Südhälfte von Hessen auch zu Regen führen kann.

Mit Höchsttemperaturen zwischen +4 und +9 Grad wird es etwas wärmer, der Wind soll schwach bis mäßig aus Ost bis Südost wehen.