Das Wetter in Frankfurt und Hessen: Viele Wolken und bald auch Regen

Die Wettervorhersage für den Sonntag, Montag und Dienstag in Frankfurt und Hessen: Die Menschen müssen sich auf Wolken und bald auch auf Regen einstellen.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Kühl und viele Wolken, so sieht aktuell die Wetter-Lage in Hessen aus. Doch zumindest bleibt es am Sonntag und Montag niederschlagsfrei. Am Dienstag müssen die Menschen in Darmstadt und Frankfurt aber mit Regen rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Am Dienstag zieht von Süden her Regen nach Hessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) beide vorhersagen.  © Montage: 123RF/sania01, Screenshot/Wetteronline.de

Der Sonntag wird "vielfach bedeckt oder neblig-trüb", bleibe aber frei von Regen, heißt es in der Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen.

Die Höchsttemperaturen sollen zwischen +3 Grad im Norden des Bundeslands und +7 Grad an der Bergstraße im Süden liegen. Dazu wird ein "schwacher Wind aus Südost bis Ost" erwartet.

Auch der Montag werde "meist stark bewölkt und niederschlagsfrei". Die Maximaltemperaturen erreichen erneut +3 bis +7 Grad bei teils mäßigem Wind aus Osten.

Am Dienstag muss dann nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder im Verlauf des Tages mit einer zunehmend starken Bewölkung gerechnet werden, die in der Südhälfte von Hessen auch zu Regen führen kann.

Mit Höchsttemperaturen zwischen +4 und +9 Grad wird es etwas wärmer, der Wind soll schwach bis mäßig aus Ost bis Südost wehen.

In den Nächten drohen Frost und Straßenglätte in Hessen

Auch in der Nacht zu Mittwoch muss in Hessen mit Regen gerechnet werden, doch nur im höheren Bergland soll es bei leichtem Frost glatte Straßen geben. (Symbolbild)
Auch in der Nacht zu Mittwoch muss in Hessen mit Regen gerechnet werden, doch nur im höheren Bergland soll es bei leichtem Frost glatte Straßen geben. (Symbolbild)  © Sebastian Gollnow/dpa

Die kommenden Nächte in Hessen werden kalt und teilweise muss mit Nebel und Straßenglätte gerechnet werden.

So erwarten die DWD-Experten für die Nacht zu Montag eine Abkühlung aus +2 bis -2 Grad, es drohe "stellenweise Glätte durch Reif oder Überfrieren von Feuchte".

In der Nacht zu Dienstag wird gebietsweise Nebel erwartet, die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte zwischen +1 und -3 Grad, erneut droht "gebietsweise Glätte".

Von Südwesten aufkommender Regen prägt hingegen die Nacht zu Mittwoch. Bei Tiefsttemperaturen zwischen +4 und +1 Grad soll es im Flachland aber frostfrei bleiben.

In den höheren Bergen sei aber leichter Frost um -1 Grad möglich, hier könne es lokal zu gefrierendem Regen und Glätte kommen.

Titelfoto: Montage: 123RF/sania01, Screenshot/Wetteronline.de

