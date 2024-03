Regnerisches Wetter in Hessen erwartet, aber an einem Tag zeigt sich der Frühling

Frankfurt am Main - Auch wenn die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen immer wieder mit Regen rechnen müssen, so wird vor allen der Mittwoch mit recht viel Sonne und Höchstwerten von beinahe 20 Grad einen Ausblick auf den kommenden Frühling bieten.

Vor allem am Mittwoch erhalten die Menschen in Hessen einen sonnigen Ausblick auf den kommenden Frühling. © Thomas Banneyer/dpa, wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am heutigen Montag bei 11 bis 15 Grad noch weitgehend stark bewölkt bis bedeckt mit einzelnen Schauern. Am Nachmittag sind einige Auflockerungen möglich, es kann aber im Südwesten auch Gewitter geben.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es auf 6 bis 2 Grad ab. In Bodennähe kann es vereinzelt etwas Frost geben. Die Bewölkung nimmt wieder zu, dafür ziehen die Schauer in der zweiten Nachthälfte langsam ab. Gebietsweise ist mit Nebel zu rechnen.



Am Dienstag gibt es laut DWD dann kaum noch Regen. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 17 Grad und gegen Nachmittag lockert es mehr und mehr auf. Auch in der Nacht auf den Mittwoch bleibt es bei 7 bis 1 Grad niederschlagsfrei, vor allem in den Hochlagen ist weiterhin mit Bodenfrost zu rechnen.

Der Mittwoch wird voraussichtlich der sonnigste Tag der Woche. Die Quecksilbersäulen der Thermometer klettern auf 16 bis 19 Grad, es wird heiter und niederschlagsfrei. Allerdings nimmt die Bewölkung in der folgenden Nacht bei Tiefstwerten von 7 bis 4 Grad wieder zu.