Sachsen friert weiter: Erst Dauerfrost, dann wieder Schnee?
Leipzig - Sachsen bibbert wieder - und das auch weiterhin! In den vergangenen Tagen wurden wir immerhin mit strahlendem Sonnenschein verwöhnt, doch damit ist nach dem Wochenende auch erst einmal Schluss.
Wenn Ihr die Möglichkeit habt, genießt am Freitag noch einmal das ruhige Hochdruckwetter, die Sonne lässt sich in manchen Teilen des Freistaats noch einmal sehen. Aber Mütze und Handschuhe nicht vergessen!
Den Gefrierpunkt erreicht das Thermometer nämlich trotzdem nur gerade so, bei -4 bis 0 Grad bleibt es winterlich kalt und trocken, heißt es vonseiten des Deutschen Wetterdienstes (DWD).
Noch frostiger wird es in den Bergen, hier erreichen die Höchstwerte maximal -8 bis -4 Grad.
In der kommenden Nacht ist es voraussichtlich teils stark bewölkt, teils lockert es auf und es bleibt weiterhin trocken. Das Quecksilber rutscht auf bis zu -9 Grad ab, im Bergland sogar auf unter -10 Grad.
Ungemütliches Wetter in Sachsen: Schneefall folgt auf Dauerfrost
Am Samstag lässt sich die Sonne wahrscheinlich nur noch selten blicken, stattdessen ziehen viele Wolken auf, die aber keinen Niederschlag mitbringen. Die Temperaturen erreichen maximal -4 bis 1 Grad.
In der Nacht auf Sonntag sinken die Werte wieder auf bis zu -7 Grad. Vorsicht, wer mit dem Auto unterwegs ist: Örtlich könnten Nebelfelder Eure Sicht beeinträchtigen. Auch im Verlaufe des Tages bleibt es noch meist trocken und das Thermometer zeigt sogar bis 2 Grad an.
Doch die folgende Nacht bringt Schnee nach Sachsen, der auch zu Wochenbeginn zeitweise noch anhalten kann. Am Montag bewegen sich dabei die Höchstwerte dabei bei -4 bis 1 Grad, nachts sinken sie auf -5 Grad.
Mit einer so dicken Schneedecke wie erst vor zwei Wochen muss dabei hoffentlich nicht gerechnet werden. Der Blick auf die weiteren Prognosen zeigt, dass das Thermometer im Laufe der Woche auch wieder auf bis zu 7 Grad steigen kann.
Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de