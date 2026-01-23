Sachsen friert weiter: Erst Dauerfrost, dann wieder Schnee?

Leipzig - Sachsen bibbert wieder - und das auch weiterhin! In den vergangenen Tagen wurden wir immerhin mit strahlendem Sonnenschein verwöhnt, doch damit ist nach dem Wochenende auch erst einmal Schluss.

Dank Dauerfrost sind viele Teiche und Seen weiter zugefroren. (Archivbild) © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Wenn Ihr die Möglichkeit habt, genießt am Freitag noch einmal das ruhige Hochdruckwetter, die Sonne lässt sich in manchen Teilen des Freistaats noch einmal sehen. Aber Mütze und Handschuhe nicht vergessen!

Den Gefrierpunkt erreicht das Thermometer nämlich trotzdem nur gerade so, bei -4 bis 0 Grad bleibt es winterlich kalt und trocken, heißt es vonseiten des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Noch frostiger wird es in den Bergen, hier erreichen die Höchstwerte maximal -8 bis -4 Grad.

In der kommenden Nacht ist es voraussichtlich teils stark bewölkt, teils lockert es auf und es bleibt weiterhin trocken. Das Quecksilber rutscht auf bis zu -9 Grad ab, im Bergland sogar auf unter -10 Grad.