Sachsen wartet auf den Frühling: So wird das Wetter am 1. Mai und in den Tagen danach

Leipzig - Der Wonnemonat Mai ist endlich da und mit ihm die Hoffnung auf schönes Wetter . Doch so ganz will der April Sachsen noch nicht loslassen, wie die Vorhersage für die kommenden Tage zeigt.

Auch der Mai startet mit wechselhaftem Wetter in Sachsen. © Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Zwar beginnt der 1. Mai noch mit einem Wechsel aus Sonne und Schleierwolken, doch schon ab dem Abend muss laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit dichter Bewölkung und örtlichen Schauern gerechnet werden. Die Höchstwerte erreichen maximal 15 bis 19 Grad, in den Bergen 10 bis 15 Grad.

Auch in der Nacht auf Dienstag ist Regen möglich und das Quecksilber zeigt voraussichtlich nur noch 5 bis 9 Grad an.

Mit etwas kühleren Temperaturen als noch am Montag müssen die Menschen im Freistaat auch im Laufe des Tages rechnen.

Bei höchstens 12 bis 16 Grad und teils einstelligen Werten in den höheren Lagen wird es weitgehend stark bewölkt sein und gelegentliche Schauer und Gewitter geben. Vergesst also den Schirm nicht, wenn Ihr in die neue Woche startet!

Zwar soll es am Mittwoch weitgehend trocken bleiben, aber auch genauso kühl wie am Vortag. Die Nächte werden mit 0 bis 5 Grad teilweise sogar frostig.