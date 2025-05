Sachsen-Wetter: Plötzlich wieder Minusgrade! Dann steigt das Thermometer

Leipzig - Nach einem regnerischen Wochenende startet Sachsen wieder heiter (bis wolkig) in die neue Woche. Schauer und Gewitter sind vorerst überstanden und auch das Thermometer steigt wieder, zumindest tagsüber.

In den kommenden Nächten müssen wir wieder mit leichtem Frost rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst sinken die Temperaturen in Sachsen des Nachsts auf bis zu minus 5 Grad. © Jan Woitas/dpa

Denn in den Nächten bekommen wir es sogar wieder mit Minustemperaturen zu tun. Bis zu minus 5 Grad sollen es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in der Nacht zu Dienstag werden. Die Wetterexperten warnen bereits vor leichtem Frost in der Nacht. Gartenfreunde, sichert Eure Pflanzen!

Grund für die nächtlichen Tiefstwerte ist laut DWD ein Hoch bei den Britischen Inseln, dessen Einfluss sich allmählich nach Sachsen ausbreitet. "Dabei fließt mit einer nordöstlichen Strömung Luft polaren Ursprungs ein", hieß es am Montag.

Immerhin: tagsüber bekommen wir nur den Wind aus nördlicher Richtung zu spüren. Am Montag halten sich die Temperaturen der vergangenen Tage noch, es werden erneut Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad erwartet (7 bis 12 Grad im Bergland). Dazu teils wolkiges, teils heiteres Wetter ohne Niederschläge.

Auch in der Nacht bleibt es trocken mit einigen wenigen Wolken.