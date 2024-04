Wüstenstaub & Sahara-Temperaturen - Dresden ächzt im Schwitzkasten

Dresden - Nicht nur Dresden und Sachsen , sondern fast alle Regionen in Deutschland werden dieses Wochenende von der Sommerbrise eingehüllt. Doch mit möglichen Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius (am Oberrhein) schwebt auch Saharastaub ins Sachsenland.

Unklar ist bislang, ob es wieder zu einer starken Feinstaubbelastung kommt, oder ob sich die Staubpartikel in höheren Luftschichten tummeln. Die aus dem Süden kommende Wüstenluft ist allerdings kein neues Phänomen.

Der lässt den Himmel mancherorts milchig-trüb erscheinen, wenn auch nicht so stark wie über die Ostertage.

Neu sind allerdings die rekordverdächtigen Temperaturen. Der bislang früheste Tag im Jahr, an dem hierzulande mehr als 30 Grad gemessen wurden, war der 15. April 2007. Damals zeigte das Thermometer in Herten (NRW) ganze 30,2 Grad an.