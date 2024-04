Schluss mit Frühsommer: So ekelig wird das Wetter in der kommenden Woche

Mit dem sommerlichen Wetter ist erst einmal vorbei. In den kommenden Tagen erwartet die Hessen laut Wetterdienst viel Regen und ein Temperatursturz.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Hessen - Nach dem frühsommerlichen Wochenende müssen sich die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen auf einen Temperatursturz und viel Regen einstellen. Auch Frost und Schnee kann es geben.

In den kommenden sollten die Hessen wieder Regenschirme und Winterjacken hervorkramen. © Bild-Montage: Andreas Arnold/wetteronline.de Am heutigen Sonntag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch niederschlagsfrei und die Temperaturen steigen auf 17 bis 23 Grad. Im Laufe des Tages nimmt aber die Bewölkung zu und in der Nacht beginnt es von Norden her zu regnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen neun und fünf Grad. Der Montag beginnt wechselnd bis stark bewölkt und am Vormittag zieht der Regen nach Südwesten ab. Bei 13 bis 17 Grad kommt am Nachmittag von Westen erneuter Regen auf, der auch kräftiger ausfallen und das ein oder andere Gewitter mit sich bringen kann. Dann sind vor allem im Bergland zudem auch starke bis stürmische Böen möglich. Die folgende Nacht wird mit Tiefstwerten zwischen fünf und null Grad in den höheren Lagen frisch. Es kommt örtlich zu weiteren Schauern, die sich im Bergland auch mit Schnee vermischen können. Wetter Deutschland Summervibes in NRW, doch aufgepasst: Darum solltet Ihr das Wochenende besonders genießen! Der Dienstag wird ebenfalls ungemütlich. Die Quecksilbersäulen der Thermometer steigen nur noch auf fünf bis zwölf Grad und es kommt immer wieder zu Schauern und kurzen Graupel-Gewittern, in den höheren Lagen kann es schneien. Die Niederschläge halten auch in der Nacht zum Mittwoch an und es kühlt auf vier bis zwei Grad ab.

Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter am Mittwoch