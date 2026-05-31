Schluss mit Hitzewelle: Gewitter und kühlere Temperaturen in Bayern

München - Nach einer Woche Hitze und Trockenheit wird es kühler in Bayern . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch vor Regen, Sturm und Hagel.

Unwetter ziehen über Bayern. (Archivfoto) © Alexander Wolf/onw-images/dpa

Am Sonntag ziehen von Nordwesten her kräftige Gewitter über Bayern hinweg und erfassen im Tagesverlauf auch weite Teile Südbayerns. Dabei muss mit Starkregen von rund 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie stürmischen Böen und Sturmböen bis 80 km/h gerechnet werden.

Lokal besteht zudem Unwettergefahr. Dann können innerhalb kurzer Zeit 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Dazu sind schwere Sturmböen bis 100 km/h, in Südbayern vereinzelt sogar orkanartige Böen zwischen 90 und 110 km/h möglich.

Auch Hagel spielt eine Rolle und kann je nach Region Korngrößen von bis zu zwei bis drei Zentimetern erreichen.

Nach den teils kräftigen Gewittern vom Sonntag startet der Montag vielerorts noch mit dichten Wolken und gebietsweisem Regen. In Südbayern entwickeln sich am Mittag und Nachmittag örtlich noch Regen- und leichte Gewitterschauer, in Nordbayern fällt zunächst noch etwas Regen, vereinzelt sind anfangs noch Gewitter möglich.

Im Tagesverlauf lockert es von Westen her zunehmend auf, und zum Abend wird es vielerorts freundlich und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 25 Grad. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise böiger Nordwestwind.