Nach dem Sommerwetter: Leipzig muss am Wochenende mit Schauern und Gewittern rechnen

Leipzig - Eine Woche lang blauer Himmel, Sonnenschein und sommerliche Temperaturen: Seit dem Pfingstwochenende hat Leipzig ordentlich Sonne getankt! Mit dem Start ins Wochenende scheint es damit jedoch vorerst vorbei zu sein: Der Deutsche Wetterdienst meldet Schauer und Gewitter, die auf uns zukommen. Ein wenig Sonne ist trotzdem dabei.

Ist es mit dem sommerlichen Wetter erst mal vorbei? Den Wetterdiensten zufolge müssen Leipzigs Bürger in den kommenden Tagen mit Regen, Schauern und Gewittern rechnen. © Jan Woitas/dpa

So bleibt es am Freitag zunächst noch trocken mit Höchsttemperaturen bis zu 26 Grad, wie auch "wetteronline.de" vorhersagt. Der Himmel zeigte sich am Morgen noch in strahlendem Blau. Erst gegen Abend sollen dann allmählich erste Wolken von Westen her aufziehen.

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge stammen diese von einem Tiefausläufer. Während in den vergangenen Tagen ein Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über Mitteleuropa das Wettergeschehen mit trockener und warmer Luft bestimmt hatte, werde dieser Ausläufer nun allmählich auf den Osten Deutschlands übergreifen und feuchte Luft mitbringen.

Im Laufe der Nacht verdichten sich dann die Wolken, und es ist mit leichtem Regen zu rechnen, während die Temperaturen auf bis zu 16 Grad sinken.

Der Samstag startet ebenfalls regnerisch. Laut "wetteronline.de" ist dabei auch mit Schauern zu rechnen. Im Laufe des Vormittags ziehen die Niederschläge jedoch in Richtung Süden ab. Anschließend ist es heiter bis wolkig bei Höchsttemperaturen bis zu 23 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehen weitere Wolken über die Messestadt. Es bleibt jedoch trocken bei Tiefstwerten um die 12 Grad.