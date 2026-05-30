Gewitter mit Unwetter-Potenzial: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Am Samstag drohen in Frankfurt und Hessen "Gewitter mit geringem Unwetter-Potenzial", wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt. Auch am Sonntag hält die ungemütliche Wetterlage demnach an.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) sagen beide ein regnerisches Wochenende und drohende Gewitter in Hessen voraus. © Montage: Patrick Pleul/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets über Südskandinavien soll der Samstag in dem Bundesland insgesamt von einer wechselnden Bewölkung und einzelnen Schauern geprägt sein. Die Temperaturen erreichen maximal 27 Grad in Nordhessen und bis zu 32 Grad in Südhessen.

Zugleich besteht den Tag über eine "zunehmende Gewittergefahr". Dabei drohe auch Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Zudem könne es auch zu Hagel und starken bis stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Kilometern die Stunde kommen.

Die Meteorologen betonen: Lokale Unwetter mit bis zu 30 Litern Regen pro Quadratmeter und Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern in der Stunde seien "nicht völlig ausgeschlossen".

Auch in der Nacht zu Sonntag kann es bei Tiefsttemperaturen zwischen 17 und 13 Grad zu Schauern und Gewittern in Hessen kommen. Im Gewitter-Fall droht auch dann Starkregen um 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde.