Gewitter mit Unwetter-Potenzial: Das Wetter in Frankfurt und Hessen
Frankfurt am Main - Am Samstag drohen in Frankfurt und Hessen "Gewitter mit geringem Unwetter-Potenzial", wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt. Auch am Sonntag hält die ungemütliche Wetterlage demnach an.
Unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets über Südskandinavien soll der Samstag in dem Bundesland insgesamt von einer wechselnden Bewölkung und einzelnen Schauern geprägt sein. Die Temperaturen erreichen maximal 27 Grad in Nordhessen und bis zu 32 Grad in Südhessen.
Zugleich besteht den Tag über eine "zunehmende Gewittergefahr". Dabei drohe auch Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Zudem könne es auch zu Hagel und starken bis stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Kilometern die Stunde kommen.
Die Meteorologen betonen: Lokale Unwetter mit bis zu 30 Litern Regen pro Quadratmeter und Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern in der Stunde seien "nicht völlig ausgeschlossen".
Auch in der Nacht zu Sonntag kann es bei Tiefsttemperaturen zwischen 17 und 13 Grad zu Schauern und Gewittern in Hessen kommen. Im Gewitter-Fall droht auch dann Starkregen um 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde.
Wettervorhersage für den Sonntag und Montag in Frankfurt und Hessen
Am Sonntag setzt sich diese Wetterlage fort: Bei Höchstwerten von 23 bis 27 Grad und einer teils starken Bewölkung muss mit Schauern und örtlichen Gewittern gerechnet werden.
"Dabei lokal unwetterartiger Starkregen nicht ausgeschlossen", heißt es in der Wettervorhersage für Hessen. Ebenso kann es bei den Gewittern zu starken bis stürmischen Böen kommen.
In der Nacht zu Montag sollen die Niederschläge dann bei einem Temperaturrückgang auf 14 bis 10 Grad allmählich abziehen oder abklingen.
Mit der neuen Woche beruhigt sich das Wetter in Hessen dann wieder: Am Montag müssen die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel nur mit einzelnen Schauern rechnen. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich 20 bis 24 Grad.
Titelfoto: Montage: Patrick Pleul/dpa, Screenshot/wetteronline.de