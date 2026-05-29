Wetter in Berlin und Brandenburg: Erst sonnig, dann folgen Gewitter
Berlin - Am Freitag wird es in Berlin und Brandenburg noch einmal sommerlich, danach wird das Wetter ungemütlicher.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Freitag freundlich und warm in der Hauptstadtregion. Im Verlauf des Nachmittags und Abends zeichnet sich von Westen her aber allmählich eine Verdichtung der Bewölkung ab.
In der Prignitz und im Havelland kann es am Abend örtliche Schauer geben. Die Temperaturen liegen bei 25 bis 29 Grad, der Südwestwind bleibt schwach.
In der Nacht zum Samstag wird die Bewölkung wechselnd bis stark, regional ist erneut mit Schauern und auch einzelnen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 13 Grad. Der Westwind bleibt schwach, kann bei Regen aber auch böig auffrischen.
Am Samstag zeigt sich der Himmel im Wechsel von Wolken und Sonnenschein. Anfangs gibt es noch regionale Schauer und einzelne Gewitter, die jedoch am Vormittag nach Sachsen und Polen abziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 26 Grad. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordwest und ist teilweise böig.
In der Nacht zum Sonntag bleibt es zwischen wolkig und gering bewölkt niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte sinken auf 13 bis 10 Grad bei schwachem Nordwestwind.
Gewitter am Sonntag
Am Sonntag wird es wolkig mit heiteren Abschnitten. Am Nachmittag und Abend können sich örtlich Schauer und einzelne Gewitter bilden. Die Temperaturen erreichen 21 bis 25 Grad. Außerhalb von Schauer- und Gewitterböen bleibt der Westwind schwach.
In der Nacht zum Montag zieht wechselnde bis starke Bewölkung auf, regional gibt es erneut Schauer und einzelne Gewitter. Die Temperaturen gehen auf 14 bis 11 Grad zurück, der Westwind bleibt schwach.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa, Screenshot/wetteronline.de (Bildmontage)