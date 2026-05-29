Wetter in Berlin und Brandenburg: Erst sonnig, dann folgen Gewitter

Berlin - Am Freitag wird es in Berlin und Brandenburg noch einmal sommerlich, danach wird das Wetter ungemütlicher.

Am Freitag herrschen für einen Spaziergang in der Hasenheide perfekte Bedingungen. © Soeren Stache/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Freitag freundlich und warm in der Hauptstadtregion. Im Verlauf des Nachmittags und Abends zeichnet sich von Westen her aber allmählich eine Verdichtung der Bewölkung ab.

In der Prignitz und im Havelland kann es am Abend örtliche Schauer geben. Die Temperaturen liegen bei 25 bis 29 Grad, der Südwestwind bleibt schwach.

In der Nacht zum Samstag wird die Bewölkung wechselnd bis stark, regional ist erneut mit Schauern und auch einzelnen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 13 Grad. Der Westwind bleibt schwach, kann bei Regen aber auch böig auffrischen.

Am Samstag zeigt sich der Himmel im Wechsel von Wolken und Sonnenschein. Anfangs gibt es noch regionale Schauer und einzelne Gewitter, die jedoch am Vormittag nach Sachsen und Polen abziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 26 Grad. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordwest und ist teilweise böig.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es zwischen wolkig und gering bewölkt niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte sinken auf 13 bis 10 Grad bei schwachem Nordwestwind.